Водители в ярости: шофер троллейбуса в Риге забыл ПДД?

Некий автоводитель 12 декабря запечатлел картину на углу улиц Бривибас и Г. Земгала, где троллейбус, а вернее его водитель, повел как вздумается и заставил ждать себя автоводителей на 4 полосах.

Как отмечается, общественный транспорт въехал на перекресток в тот момент, когда уже появился запрещающий сигнал светофора. В результате возникла ситуация в духе «ни себе, ни людям» - не один из шоферов на свой «зеленый» не мог объехать троллейбус. Причем автоводители негодуют: водители RS частенько позволяют себе такие ситуации.

Руководитель «Школы безопасной езды» Янис Ванкс рассказывает, если водитель общественного транспорта или грузового авто позволяет себе такую ошибку - ее последствия могут быть серьезными, так как объехать машину практически невозможно. «Проблема в том, что один такой маневр ведет за собой длинную цепочку последствий».

В свою очередь представители RS ознакомились с видео и признали, что их подчиненный вел себя некорректно. С водителем проведен профилактический разговор, чтобы ситуация не повторилась.