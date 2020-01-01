На базе Регистра жителей составят Регистр физических лиц

Сейм сегодня в окончательном чтении принял новый закон, согласно которому, с 1 июля 2020 года в Латвии будет действовать Регистр физических лиц, который заменит действующий Регистр жителей.

Как пояснили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе, новый регистр будет создан на базе нынешнего Регистра жителей, круг его субъектов будет шире, а информационная система будет дополнена. В новый регистр будут включены также иностранцы, купившие в Латвии недвижимость или предприятия.

В Регистр физических лиц будут включены сведения не только о латвийских гражданах и негражданах, как в действующий сейчас Регистр жителей, но и об иностранцах, в том числе имеющих с Латвией правовую связь, на основе которой складываются взаимные права и обязанности в сфере недвижимости, предпринимательства, здравоохранения, налогов, пособий, убежища и образования.

Управление по делам гражданства и миграции как держатель регистра сможет делегировать право включать в регистр сведения самоуправлениям, Регистру предприятий, Службе госдоходов, отделениям земельных книг, Госпогранохране, Госагентству соцстрахования, Национальной службе здравоохранения и присяжным нотариусам.

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял также поправки к закону о Регистре жителей, среди прочего предусматривающие включение в регистр официального адреса электронной почты жителя и сведений о статусе участника Второй мировой войны.