Сотрудник Rimi размазывал шоколад по булочкам голыми руками

Читатель TVNET прислал видео, на котором видно, что сотрудник супермаркета Rimi в Елгаве размазывает шоколад по булочкам голыми руками, не используя перчаток. В Rimi поясняют, что такие действия сотрудника не оцениваются как недопустимые, так как использование перчаток в этом случае носит лишь рекомендательный характер.

«Rimi соблюдает высокие требования качества, основанные на регуле ЕС о гигиене продуктов питания и практике гигиены на предприятиях общественного питания открытого типа, которые утвердила Продовольственно-ветеринарная служба. Параллельно Rimi проводит регулярные внутренние проверки, во время которых проверяется чистота рук сотрудника, а также зон рабочей поверхности, где происходит соприкосновение с продуктами питания», - пояснила TVNET руководитель по качеству Rimi Latvia Мара Тамане.

В этом случае действия сотрудников не оцениваются как недопустимые, так как в производственном отделе соприкосновение с продуктами допустимо, если соблюдаются все требования гигиены. Это означает, что сотрудники, работающие с открытыми продуктами питания, регулярно стригут ногти, не красят ногти, следят за чистотой рук, не носят ювелирные украшения, за исключением обручальных колец, а также не используют парфюмерию с выраженным запахом.

Так как сотрудники строго следуют установленным на предприятии требованиям гигиены рук и дезинфекции при соприкосновении с продуктами, использование перчаток в этом случае носит лишь рекомендательный характер, однако во время разговоров с сотрудниками руководство призовет эту рекомендацию соблюдать, указывает Rimi.