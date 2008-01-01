Рижскую Восточную больницу возглавит член правления CSDD Имант Паэглитис

Паэглитис утвержден в должности председателя правления на внеочередном собрании участников RAKUS и приступит к работе 8 января 2018 года. Он имеет степень бакалавра инженерных наук, степень магистра менеджмента, а также большой опыт работы на руководящих должностях. С 2008 года Паэглитис является членом правления CSDD.

Как отметила после встречи с Паэглитисом министр здравоохранения Анда Чакша, его задачей будет обеспечить доступность услуг жителям в крупнейшей государственной больнице. «Финансовая дисциплина, привлечение необходимых человеческих ресурсов и улучшение доступности лечебных услуг пациентам - главные вызовы, ответы на которые предстоит дать г-ну Паэглитису и его команде», - подчеркнула она.

На открытый конкурс на должность председателя правления RAKUS было подано девять заявок. Конкурсная комиссия единогласно выбрала Паэглитиса.

Как сообщалось, ранее временно исполняющей обязанности председателя правления RAKUS была назначена заместитель госсекретаря Минздрава Эгита Поле.

В правлении RAKUS четыре члена, две из этих должностей сейчас занимают Артур Берзиньш и Каспар Плуме.

Предыдущая председатель правления RAKUS Анита Слокенберга подала в отставку через день после того как Госконтроль направил Минздраву заключение ревизии об эффективности работы руководства RAKUS.