В Латвии разработают единую транспортную систему между столицей и пригородом

Столичный городской транспорт, который мог бы доезжать до Царникваы, Марупе или других соседних самоуправлений, стоянки для автомобилей системы Park & Ride за пределами столицы, единый билет на све междугородние автобусы – это лишь несколько предложений по развитию ареала городской метрополии.

Поскольку на территории Риги и окрестных самоуправлений проживает 60% всего населения Латвии, эту часть страны решено активно развивать. Начинать будут с составления плана действий, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Ареал столичной метрополии представляет собой Ригу и десяток соседних самоуправлений. Здесь проживает около 60% всего населения страны, на долю этой территории приходится 80% всей экономической деятельности. Число жителей здесь постоянно увиличивается. Большинство из них работает или учится в столице и тесно с ней связаны. Не замечать эту связь нельзя. Ее нужно развивать. Так посчитали в Рижском регионе планирования и призвали все муниципалитеты к сотрудничеству.

«За последние годы в ареале метрополии произошли существенные изменения. Возросло число жителей. Это начало создавать проблемы в передвижении. Стало не хватать инфраструктуры, а это в свою очередь повлияло на качество жизни и доступнось услуг. Потому рижский регион планирования решил актуализировать эту проблему и начать работать над планом действий по развитию ареала метрополии», — рассказывает представитель региона Рудольф Цимдиньш.

Самая главная общая проблема для жителей всей метрополии — транспорт. Как правило, большинство из них каждый день ездит в Ригу. Учитывая, что численность населения здесь растет, транспорта начинает не хватать. И с каждым годом проблема обостряется.

«Для того, чтобы улучшить качество услуги, необходимо перепланировать все маршруты. Rīgas satiksme мог бы пускать свой транспорт дальше — за пределы Риги. В центрах регионального значения нужно создавать главные транспортные узлы, где осуществлялась бы пересадка пассажиров с автобуса на поезда, к примеру. Так же необходимо думать о едином билете для всех жителей метрополии», — пояснил Цимдиньш.

Систему маршрутов нужно создавать сообща, а не так как это происходит сейчас, когда самоуправления вообще никак не могут влиять на эти вопросы.

«Конечно, смотреть нужно комплексно, — где можно пустить автобус, где поезд или что-то другое. Сейчас все автобусы со всех концов едут в центр Риги. Возможно, эту систему нужно пересмотреть», — говорит глава Царникавского самоуправления Дайга Юревича.

Следующая важная проблема, которую будут решать при помощи создания нового плана – застройка. Больше нельзя строить новые районы, не учитывая специфику всей метрополии. Именно так это и происходило до сегодняшнего дня. Результаты, по словам Рудольфа Цимдиньша, — плачевны.

«В свое время были понастроены так называемые луговые поселки на границе с Ригой. Раньше эти земли были предназначены для сельхозработ, но были хаотично застроены. Примеры таких поселков мы видим на обочинах главных магистралей на выезде из Риги. Их строили особенно не планируя. Со стихийным расположением улиц, с проблемными коммуникациями, с неразберихой в имущественных правах, с недоступностью этих поселков для скорой помощи и мусоровоза», — говорит представитель Рижского региона планирования.

Рижская метрополь — третья крупнейшая в Балтийском регионе, за стокгольмской и питербургской. И следующий важный момент — ее экономическое развитие и конкурентоспособность. Нужно искать возможности привлекать инвесторов, развивать коммерческую деятельность. Один из способов этого добиться — развивать тематические территории. Например, создать в Пардаугаве студенческий кампус.

План развития рижской метрополи будут создавать в сотрудничестве со всеми самоуправлениями, расположенными вокруг Риги, министерством среды и регионального развития, а так же с негосударственными организациями. В эту компанию хотят пригласить и Елгаву. Этот город хоть и не является частью рижского региона планирования, но тесно связан со столицей.