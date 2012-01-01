Секретный Санта: Новогодний проект рижанина стал крупнейшим в Европе

В преддверии новогодних праздников все, независимо от возраста, как минимум ожидают подарка, а в идеале – долгожданное новогоднее чудо. Рижанин Юрий Бойчук, создав проект «Secret Santa», сумел объединить и то и другое: люди со всего мира обмениваются друг с другом подарками, а вместе с тем улыбками и хорошим настроением. Разве это не чудо? Портал Riga.lv встретился с основателем этого доброго новогоднего проекта.

В первый год мы создали мероприятие для друзей, а в итоге присоединилось более 3000 человек.

Идея проекта «Секретный Санта» не нова, так как люди во всем мире уже используют анонимный обмен подарками в преддверии новогодних праздников. Что касается нашего рижского проекта, то он был создан в 2012 году. Тогда нам с братом просто захотелось провести подобное мероприятие среди друзей и знакомых, используя социальную сеть Facebook. Там же мы создали мероприятие, пригласили друзей, но не ожидали, что это вызовет такой общественный интерес.

Друзья начали приглашать своих друзей присоединиться к мероприятию, те, в свою очередь, своих – из-за такой цепной реакции в первый год в проекте приняли участие 3200 человек!

Скажу откровенно – это было не просто. В первый год не было ни сайта, ни программы по рассылке электронных писем, поэтому все делали в буквальном смысле вручную. Однако затраченные усилия оправдались, потому что все участники остались довольны. В связи с таким успешным стартом мы решили доработать и улучшить проект, чтобы исправить неточности и расширить географию!

В прошлом году один человек зарегистрировался с 60 адресами, в надежде получить столько же подарков.

Отправка подарков и контроль за этим процессом – самая большая проблема. Проект предназначен для добросовестных людей – более 70% людей получают подарки. Но есть и исключения. В прошлом году, например, один человек не поленился и создал себе 60 уникальных электронных адресов, затем сделал 60 регистраций для участия в проекте, указывая один физический адрес. То есть он просто хотел получить свои шестьдесят подарков, но со своей стороны ничего отправлять не планировал. Таким людям мы, конечно, не позволяем участвовать.

У нас на сайте создана специальная система, в которой участники могут отметить, что подарок получен. Таким образом, мы можем отследить честных отправителей. Однако это, к сожалению, не самый надежный индикатор, поскольку были случаи, когда подарок не забирали на почте или был указан неправильный адрес на конверте, соответственно посылка не доходила до адресата. Бывает, что люди по каким-то причинам не отмечают, что получили подарок, что тоже не справедливо по отношению к отправителю.

Мы работаем над тем, чтобы система отправки подарков была максимально точной, однако тут многое «упирается» в финансовые трудности.

Один из вариантов – это регистрация на участие в проекте, используя номер мобильного телефона. В этом случае участникам будет приходить контрольное сообщение, чтобы мы могли «отсеять» часть недобросовестных пользователей.

Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы сделать проект социально значимым.

С каждым годом проект развивается, находит новых последователей по всему миру и является главной мотивацией работать дальше. В планах сделать проект социально значимым. Это, скорее всего, будет некая платформа, основанная по принципу интернет-магазина, где дети из школ-интернатов и люди с ограниченными возможностями смогут выставлять свои ремесленные изделия, поделки, открытки…

Таким образом, у проекта «Секретный Санта» будет свой интернет-магазин, где при покупке подарков человек сделает сразу два добрых дела: поможет финансово тем, кто действительно нуждается в этом, а затем, отправив подарок незнакомому человеку, доставит ему удовольствие.

Помимо этого, хотим сделать мероприятие на регулярной основе, то есть проводить акции обмена подарками на другие крупные праздники, как, например, День защиты детей, Международный женский день и т.д.

Статистика проекта «Secret Santa»:

За 5 лет существования проекта в акции «Secret Santa» приняло участие 36964 человек:

2016 год - 14524 участника из 73 стран;

2015 год – 10249 участников из 64 стран;

2014 год – 12054 участника из 59 стран;

2013 год – 5400 участников из 48 стран.

Наибольшее количество участников из следующих стран: Латвия, Россия, Эстония, Белоруссия, Украина.

Самые экзотические страны - по одному участнику:

Алжир, Багамские Острова, Бразилия, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Эквадор, Египет, Гайана, Гонконг, Ямайка, Джерси, Иордания, Либерия, Монако, Марокко, Намибия, Саудовская Аравия, Туркмения, США Внешние малые острова, Вьетнам, Британские Виргинские острова, Замбия.