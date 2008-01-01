«Латвияс дзелзцельш» не собирается судиться с литовцами из-за Реньге

Латвийская государственная железнодорожная компания «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) не планирует судиться с литовской компанией «Lietuvos gelezinkeliai» по поводу компенсации за разобранный участок путей из Мажейкяя в Реньге. Латвийская компания надеется, что ж/д рельсы будут восстановлены в максимально краткие сроки.

«Я не знаю их самых новых намерений, но этого (судебной тяжбы - BNS) не было в нашей повестке дня. ЛДз считает приоритетом не иски в судах, а восстановление путей в Реньге. Мы надеемся, что литовская сторона сделает это как можно скорее. «Lietuvos gelezinkeliai» уже много лет обещают восстановить участок в Реньге. Мы просто надеемся, что обещания будут выполняться, как и указания Еврокомиссии», - сказал в четверг BNS представитель латвийской компании Марис Озолс.

Он также заверил, что часть ж/д ветки Мажейкяй-Реньге в Латвии действует, ждут только ее восстановления в Литве.

«Если литовская сторона решит восстановить участок путей, линия будет полностью готова к эксплуатации», - сказал М. Озолс.

Глава «Lietuvos gelezinkeliai» Мантас Бартушка ранее заявил BNS, что участок путей в Реньге может быть восстановлен в 2019 году, и эти работы обойдутся в сумму до 20 млн евро. Бартушка надеется, что решение правительства восстановить участок в Реньге улучшит сотрудничество с Латвией.

Еврокомиссия 2 октября оштрафовала «Lietuvos gelezinkeliai» почти на 28 млн евро за разобранный в 2008 году участок путей протяженностью 19 километров с НПЗ «Orlen Lietuva» в Мажейкяе в латвийскую Реньге.

«Lietuvos gelezinkeliai» до 18 декабря намерена обжаловать решение Еврокомиссии в суде Евросоюза.