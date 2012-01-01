Найдена виновная в утечке тем сочинения на экзамене по госязыку в 12-х классах

Госполиция просит привлечь к ответственности сотрудницу одной из средних школ Риги, по вине которой произошла утечка тем для сочинения на экзамене по латышскому языку в 12-х классах.

Как сообщили в полиции, в ходе расследования было допрошено несколько десятков человек, проведены экспертизы, изъяты носители информации, мобильные телефоны и другие предметы. По итогам следственных действий была задержана предполагаемая виновница утечки, которой теперь грозит обвинение в разглашении информации ограниченного доступа.

Наказание за это преступление предусматривает для государственных должностных лиц лишение свободы сроком до одного года, принудительные работы или денежный штраф.

Утечка тем сочинений произошла перед централизованным экзаменом по латышскому языку 16 мая этого года. Государственный центр содержания образования успел заменить темы на резервные, поэтому ход экзамена нарушен не был. Однако позже стало известно, что резервные темы сочинения были сообщены не всем учащимся, а также выяснилось, что произошла утечка и запасных тем.