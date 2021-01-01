Защитники обещают референдум об автономии школ нацменьшинств

Защитники русских школ намерены организовать референдум по вопросу об автономии учреждений образования нацменьшинств, заявил в ходе состоявшейся в четверг акции протеста против перевода обучения на латышский язык сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Он пояснил, что идея референдума возникла с учетом безуспешной попытки реализовать эту инициативу на портале «Manabalss.lv».

Сегодня

на акцию, которая прошла у здания Министерства образования и науки, собрались около 500 человек.

Как сообщалось, Кабинет министров в начале декабря концептуально одобрил доклад МОН о переводе среднего образования на обучение на государственном языке.

Предложения МОН предусматривают, что реформа в школах национальных меньшинств будет введена с 2021/2022 учебного года - дошкольное образование будет билингвальным, в 1-6-х классах будут применяться три модели билингвального образования, в 7-9-х классах 80% учебного процесса будет вестись на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) обучение будет проходить только на латышском языке.