Нормальных цен в интернет-магазинах нет: Сплошные «скидки»

Большинство интернет-магазинов вводят потребителеь в заблуждение предлагя ложную скидку. Продавцы предлагают товар «со скидкой» по той же цене, что можно купить у оригинального распространителя. Центр по защите прав потребителей разработал руководство для коммерсантов, которые запрещают такого рода практику. Похоже, это будет первое рождество без скидок в виртуальной среде.

В одном из интернет-магазинов — супер-акция. Покапателям прелагают планшет с «невероятной» скидкой в 30%. Его цена — 200 евро. Заходим на сайт производителя. Там тот же планшет стоит те же 200 евро, без всяких скидок. По словам представителя Центра по защите прав потребителей Дайниса Платацса, таких примеров в латвийской виртуальной паутине — масса.

«Мы обратили внимание на то, что нормальной цены в интернет-магазинах практически нет — одни «скидки», «распродажи», все такое.

Мы начали проверку и констатировали, что во многих случаях реальных скидок нет. Потребителей вводят в заблуждение, выдавая обычные цены за скидки и распродажи», — пояснил Платацс.

В Центре по защите прав потребителей разработали руководство для коммерсантов, которое запрещает такого рода практику. Все латвийские интренет-магазины в этом году получили письма, где подробно разьеснены новые условия игры.

«Мы ни в коем случае не запретили скидки и распродажи, но указали, что они должны быть честными. [...] Если предалагается скидка, продавец должен доказать, что изначальная цена была иной. В противном случае это обман», — указал специалист.

Это будет первое Рождество, когда виртуальная паутина не будет пестрить банерами с обещанием огромных скидок. Повлияет ли это как-то на деятельность интернет-магазинов и покупательские привычки латвийцев? Маркетолог Ольга Казака уверена, что да.

«Безусловно, повлияет на то, как будет выглядеть коммуникация интернет-магазинов, потому что, насколько я слышала от контролирующих институций, большинство интернет-магазинов сделали соответствующие корректировки и выказали готовность не нарушать предписания», — рассказала Казака.

Конечно, скидки — это главный инструмент латвийского маркетинга. Так уж сложилось, что для нашего потребителя ценовой вопрос — один из решающих, Но этим инструментов злоупторебляют.

Новые правило эту ситуацию исправят и заставят маркетологв прибегнуть к другим инструментам.

«Был один аргумент, теперь будут использовать другие аргументы. Мы уже видим, что многие магазины стали строить коммуникацию на том, что у них всегда хорошие цены, — это один из заметных трендов. Второй момент связан с тем, что, может быть, будут больше акцентировать возможность удовлетворить потребности клиента, которые связаны, например, с возможностью получить товар в срок; возможно, скидки распространятся не саму цену товара, а на его доставку», — предположила маркетолог.

Сами интернет-магазины позитивно оценивают рекомендации Центра по защите прав потребителей, только вот недоумевают, почему взялись именно за виртуальную среду.

Обычные магазины грешат ложными обещаниями гораздо чаще, а на них управы нет,

сетует маркетинговый директор одного из крупнейших интернет-магазинов страны Нормундс Намниекс.

«Мы чвуствуем, что эти рекомендации — позитивный механизм для упорядочевания рынка, но мы надеемся, что Центр по защите прав потребителей свое внимание уделит и классическим магазинам. Да, проверять интернет-магазины это проще — открыл окошки в компьютере и сравниваешь, а в классический магазин нужно ходить по нескольку раз, в разные периоды времени и отслеживать изменение цены. Это более затратно и в лпане времени, и в плане ресуросв. Мы надеемся, что у центра хватит этит ресурсов и они будут активно проверять и класических торговцев», — указал Намниекс.

По словам представителя одного из крупейших интернет-магазинов Латвии, покупатели в этом году не останутся без скидок.

Скидки будут. И в отличии от предыдущих лет – реальные. Возможно, их будет меньше, но зато в их подлинности можно будет не сомневаться.