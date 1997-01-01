Сегодня в последний путь проводят совладельца «Olainfarm» Валерия Малыгина

Сегодня состоятся проводы в последний путь известного предпринимателя, совладельца и руководителя фармацевтического предприятия АО «Olainfarm» Валерия Малыгина.

Прощание с Малыгиным пройдет в 11.00 в церкви Михаила архангела на ул. Маскавас, 170, в Риге.

Руководитель АО «Olainfarm» скончался в возрасте 52 лет 9 декабря.

Малыгин стал председателем правления «Olainfarm» после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии - его оборот достигает свыше 100 млн евро в год, а продукция экспортируется в более чем 50 стран.

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой «Dienas Bizness», Малыгин занял в этом году 7-е место - его состояние оценивалось в 70 млн евро.