В предпраздничную неделю сохранится непостоянная погода

В ближайшие сутки температура воздуха в Латвии немного понизится, а затем вновь станет теплее, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

До вторника, 19 декабря, температура воздуха составит +2..-5 градусов, немного теплее будет на побережье Курземе.

В ночь на субботу и утром местами на востоке Латвии, в основном в Латгале, возможен сильный снегопад, а на морском побережье ожидается также дождь.

20-21 декабря с запада в Латвию придут теплые воздушные массы, и в Курземе столбики термометров поднимутся до +4..+7 градусов, а на востоке страны может сохраниться небольшой мороз.

В рождественские дни вновь наступит небольшое похолодание, и во многих регионах возможен снег.