Рижанам грозит существенное подорожание воды

Предприятие водоснабжения «Ригас уденс» намерено забрать из карманов жителей столицы около 10 млн евро. В следующем году счета рижан за водоснабжение и канализацию могут значительно повыситься.

В конце октября муниципальное предприятие «Ригас уденс» подало в Комиссию по регулированию общественных услуг проект новых тарифов, который предусматривает повышение платы за воду с 1 апреля будущего года с нынешних 63 центов до 86 центов за кубометр, не считая 21%-ный налог на добавленную стоимость (НДС).

За канализацию вместо прежних 65 центов придется платить 77 центов за кубометр без НДС.

В результате один кубометр воды будет стоить больше 1 евро,

а плата за кубометр сточных вод составит примерно 93 цента, пишет Latvijas avīze.

Таким образом, расходы на воду увеличатся на 36%, за канализацию - на 18%. Резкий прирост тарифов «Ригас уденс» объясняет увеличением затрат на содержание системы водоснабжения.