Выбираешь елочку в горшочке? Не доверяй маркетингу, думай сам!

Сегодняшняя мода диктует - стильно покупать елку в горшочке. Торговцы мгновенно переключились на этот сегмент торговли зелеными красавицами, которые выглядят дружелюбными для среды, а на самом деле переработке не подлежат. Если ты действительно «зеленый» и не гонешься за модой, иди в лес и сам сруби елку. Это существенного вреда природе не нанесет - заявляет руководитель общества «Zaļā brīvība» Янис Бризга.

Елочный бизнес - выгодный. Маленькие, большие, темно-зеленые, пышные и не очень... Елки в горшочках продаются уже за месяц до Рождества. Однако весной, когда елку надо, якобы, пересаживать в землю, оказывается, что сажать то нечего. И елка не в лучшем виде стоит на балконе забытая - у человека за это время скопилось куда больше важных дел, чем уход за ней.

В среднем цена горшочка от 12 до 55 евро. Однако дело в том, что приобретаемые во многих торговых местах елки - не предусмотрены для пересаживания. Это так называемые «однолетки», так же как елки, которые мы срубаем в лесу. На деле все просто - если потребитель хочет «экологическую елочку» продавец предлагает такую, которая позволит покупателю чувствовать себя другом природы. Это заблудждение.

Какая цель покупать елку в горшочке, если она не предусмотрена для пересаживания? Бризга считает, что лучше выделить день и с детьми поехать в леса на территории A/S «Latvijas valsts meži» - погуляете, подышите свежим воздухом и срубите только свою не похожую на другие елочку. Да, она не будет такой пышной и привлекательной, как в магазине. Но это ВЫ ее выбрали и принесли домой. «У нее будет совсем другая ценность!», - заверяет Бризга.

В свою очередь председатель правления общества «Pēdas LV» Вита Яунземе позитивно оценивает тенденцию покупок елок в горшочках: «Если живете в городе и нет возможности пересадить - подарите тому, у кого есть личный двор. А еще - выложите свою елочку в соцсетях - кто-нибудь откликнется. Самый верный вариант - увезти елку в лес и посадить там. Однако можно и оставить дома, только не забудьте ухаживать! Пересадите в горошок в 2 раза больше предыдущего, обложите сеном и торфом и поставьте на балкон. Она выживет и будет радовать вас еще 5-10 лет»,- рассказывает Яунземе.