Латвийские скандалы года: Избиение полицейского, больная медицина и ss.lv

Ошибка в русском переводе новогодней речи супруги президента Латвии, конфликт популярного портала объявлений «ss.lv» и Службы государственных доходов, громкий раскол в думе Даугавпилса, борьба защитников животных с крупнейшим производителя яиц в Латвии, забастовка семейных врачей и другие проблемы и даже трагедии в медучреждениях, - Русский TVNET вспоминает самые громкие латвийские скандалы, вызвавшие широкий общественный резонанс в 2017 году.

Ошибка в русском переводе новогодней речи супруги президента Латвии

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Впервые за всю историю президентских поздравлений в нашей стране, Раймонд Вейонис поздравил латвийцев вместе со своей супругой Иветой Вейоне. Это выступление транслировалось на Первом Балтийском канале с субтитрами на русском языке. Однако слова Иветы Вейоне о будущем народа были переведены не совсем точно и вызвали возмущение многих русскоязычных жителей Латвии.

В своем обращении Ивета Вейоне сказала следующее: "Ir milzīgs prieks par katru Latvijā dzimušo bērnu. Ikkatrā mazulītī mēs redzam, kā veidojas un aug Latvijas tautas nākotne (будущее народа Латвии, - прим. ред)".

В русской версии её словам были переведены следующим образом: Огромная радость за каждого новорожденного ребенка в Латвии. В каждом младенце мы видим, как зарождается и развивается будущее латышского народа".

То есть, супруга президента говорила о будущем всех народов Латвии, не выделяя ни один, в то время как в субтитрах на русском, переведенных с оригинала, шла речь о будущем только латышского народа.

Руководитель маркетинга ПБК Синтия Фриденберга сообщила, что переводом обращения занималась канцелярия президента. Эту информацию Русскому TVNET подтвердил и пресс-советник Президента Латвии Янис Сикснис.

По словам Сиксниса, г-жа Вейоне говорила о всём народе Латвии, ни в коему случае не пыталась выделить конкретную национальность. Пресс-сответник сообщил, что переводом обращения президента занимался переводчик канцелярии президента. В канцелярии признали, что допустили достаточно серьёзную ошибку, и принесли извинения за некорректный перевод с латышского на русский язык.

Защитники животных против крупнейшего в Латвии производителя яиц Balticovo

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В передаче «Ничего личного» на телеканале TV3 был показан сюжет о том, что птицы на фермах «Balticovo» содержатся в ненадлежащих условиях.

Общество «Свобода животных», представители которого сумели проникнуть на птицефермы предприятия в Мадоне и Даугавпилсе, считают, что кур истязают, так как предприятие не соблюдает требований к содержанию птиц, которые установлены законом.

Однако Продовольственно-ветеринарная служба нарушений на производстве не обнаружила - после проверки эксперты констатировали, что местное производители яиц соблюдают все требования, предусмотренные европейскими нормативными актами.

Забастовка семейных врачей

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Забастовка семейных врачей, в которой приняли участие около 650 медиков по всей Латвии, началась 3 июля. Во время забастовки медики не оказывали оплачиваемые государством услуги здравоохранения.

Решение об акте протеста было принято после переговоров Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей, на которых не было достигнуто соглашение по ряду вопросов.

Латвийская ассоциация семейных врачей постановила прекратить забастовку лишь 1 декабря, выдвинув ряд требований и пригрозив, что в случае их невыполнения забастовка может возобновиться.

Скандал вокруг популярного портала объявлений: «ss.lv» становится «ss.com»

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Между «ss.lv» и Службой государственных доходов (СГД) разгорелся конфликт - в начале августа налоговая служба приняла решение приостановить деятельность крупнейшего в Латвии портала объявлений «ss.lv» из-за его отказа предоставить информацию о незарегистрированных автоторговцах.

СГД выявила несколько схем торговли автомобилями на портале «ss.lv» без уплаты налогов и мошенничество с возвратом от государства налога на добавленную стоимость (НДС). По одной из крупнейших схем выявлено около 700 случаев продажи автомашин, ущерб от которой в налоговой сфере составил примерно 500 тыс. евро.

В конце лета портал объявлений «ss.lv» всё же передал в распоряжение СГД часть запрошенной информации о размещаемых на портале объявлениях, и выразил готовность и впредь сотрудничать с СГД и предоставлять необходимую информацию.

Поскольку соглашение о сотрудничестве с коммерсантом было достигнуто, СГД 23 августа приняла решение о возобновлении хозяйственной деятельности ООО «Internet» и, соответственно, домена «ss.lv».

Громкий раскол в думе Даугавпилса

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Получив на выборах 5 мест, «Согласие» сформировало коалицию с «Нашей партией» (4 места), оставив таким образом победившую на выборах «Латгальскую партию» (6) в оппозиции. Лидер «Латгальской партии», экс-мэр Даугавпилса Янис Лачплесис получил наибольшее количество голосов избирателей.

Однако 23 августа Рихард Эйгим («Наша партия») заявил о выходе из коалиции с «Согласием». Вместе с ним коалицию покидают еще два депутата, прошедшие в думу от данного списка (Айвар Здановский и Игорь Прелатов). Причиной стало выражение недоверия Элксниньша своему первому заместителю.

2 сентября депутаты Даугавпилсской городской думы сегодня на внеочередном заседании проголосовали за освобождение от должности мэра города Андрея Элксниньша («Согласие»). Это решение поддержали шесть депутатов Латгальской партии и три депутата списка «Наша партия». Вместо свергнутого Андрея Элксниньша мэром города стал Рихард Эйгим.

Скандал в Центре инфектологии: «Всех пациентов отправлять в стационар»

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Непонимание сотрудников Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы вызвало требование руководителя отделения отправлять в стационар всех пациентов, попадающих в приемное отделение. Якобы, это «директива» руководителя центра Байбы Розентале в связи со «слишком низкой нагрузкой» стационара.

В упомянутом сообщении внизу указано имя руководителя Неотложной медицинской помощи и приемного отделения Илзе Экштейны. В сообщении также сказано, что «если никак не удается уговорить пациента ложиться в стационар, ему нужно написать отказ».

Позже главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентале призвала покинуть должность руководителя Приемного отделения Илзе Экштейну, которая разместила в отделении объявление о том, чтобы всех пациентов, не зависимо от их состояния здоровья, помещали в стационар.

Пациентку отключили от аппаратов

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«Случай Светланы Ячменёвой показал, что система коммуникации в больницах не работает. Министерство здравоохранения будет готовить поправки к правилам Кабинета министров. Они обяжут врачей извещать близких и давать родным возможность проститься с пациентом», - пообещала Анда Чакша,

министр здравоохранения Латвии, после резонансного случая в Восточной больнице, который в настоящее время проверяют сразу три инстанции — полиция, инспекция здоровья и сама больница.

Речь идёт о трагедии, которая произошла в семье рижанки Виолеты. 2 сентября 2017 года её мать, 56-летняя Светлана Ячменева, поступила в стационар больницы Гайльэзерс с симптомами «желтухи». Операция средней тяжести прошла без осложнений, однако на следующий день у женщины упало давление и спустя два часа с подозрениями на внутренне кровотечение ее увезли на повторную операцию. В коридоре операционного блока у нее остановилось сердце, но, благодаря дежурившим на тот момент врачам реанимации, ее быстро реанимировали.

На тот момент женщина уже была подключена к аппарату искусственного дыхания, реанимационные мероприятия были проведены без замедления, поэтому кислородного голодания мозга не было. Причину кровотечения ликвидировали, но после второй операции Светлана впала в кому.

18-го сентября в 13:01 Виолете позвонили из больницы, и, не представившись, сообщили, что ее мамы больше нет. По словам медиков, Светлана умерла накануне утром.

Услышав данную информацию, дочь покойной испытала состояние шока, ведь еще 17 сентября родные навещали Светлану по очереди весь день.

Врач уверяла, что на момент отключения её матери от аппаратов, мозг пациентки был мертв. Также медик настаивала на том, чтобы в свидетельстве была указана дата смерти 17 сентября. Родные категорически не соглашались с этой датой, ведь в этот день они навещали Светлану, разговаривали с ней, целовали, вытирали слезы. В свою очередь Доктор Рожкалне ответила, что в тот день они целовали мертвое тело, а дежурившие врачи, которые сообщали о положительной динамике здоровья пациентки, продолжая её лечение, поступили непрофессионально.

ЧП в рижской школе: пьяный школьник избил полицейского

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23 ноября в одной из рижских школ, расположенной на Бривибас гатве, пьяный подросток напал и избил полицейского, который находился на службе и охранял учебное заведение.

На видео, которое позже появилось в интернете, видно, что подросток несколько раз ударил мужчину в форме и тот упал на пол. В это время несколько других ребят радостно ликовали и снимали драку на телефоны.

Ни учителя, ни правление, ни работники школы не заметили, что несколько восьмиклассников находятся на уроках пьяными. В пояснениях учеников сказано, что алкоголь принес один из восьмиклассников, горячительные напитки дети употребляли на переменах.

На молодого человека заведено уголовное дело о нападении на представителя власти. За это ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф. Родителям всех подростков, участвующих в конфликте, грозят предупреждения и штрафы в размере от 70 до 210 евро.

Скандал с разрешениями на производство электроэнергии

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Осенью этого года Госполиция по заявлению Минэкономики начала уголовный процесс против АО «Садалес тиклс» и ООО «Ригас энергия» в связи с мошенничеством при получении разрешений на производство электроэнергии в рамках обязательной закупки. Предприятия выдавали обычную электроэнергию за «зеленую» и продавали ее государству в пять раз дороже.

Дело расследует управление по борьбе с организованной преступностью.

Выяснилось, многие предприятия не закончили проекты, но лицензии сохранили, т.е. в теории они могут продавать обычное электричество по 5–кратной цене. А для того, чтобы продемонстрировать АО «Садалес тиклс», что все работает, они просто использовали переносные генераторы.

Если бы эти предприятия начали работу и воспользовались возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей КОЗ в последующие 10 лет это бы обошлось в сумму до 100 млн евро.

После проверок, проведенных контрольной группой Министерства экономики, у трех электростанций, работающих на возобновляемых ресурсах, аннулированы разрешения на компонент обязательной закупки.

Также после скандала с должности ушел член правления АО «Садалес тиклс» Роланд Лусверс.

Лусверс отвечал за развитие деятельности компании и организацию работ по подключению электроснабжения.