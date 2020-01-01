Центру госязыка сообщили о 20 педагогах с недостаточными знаниями латышского

Государственная служба качества образования (ГСКО) в этом году информировала Центр государственного языка о 20 педагогах с недостаточными знаниями латышского языка, сообщила в передаче «900 секунд» на телеканале LNT руководитель ГСКО Инита Юхневича,

Хотя закон предписывает, что все учителя должны владеть государственным языком на высшем уровне, к сожалению, все еще бывают случаи, когда это не так, сказала руководитель учреждения.

В ответ на вопрос о том, насколько русские школы готовы к запланированному переходу на обучение на государственном языке, руководитель ГСКО напомнила, что реформа планируется с 2020 года. Уже в следующем году для учителей предусмотрены курсы и методические материалы, которые помогут преподавать предметы на латышском языке.

По словим Юхневичи, чаще всего в этом году ГСКО получала жалобы именно в связи с «языковым вопросом», но актуален также вопрос об оценки знаний детей, когда ни родителям, ни самим детям не ясна система, как учителя оценивают их достижения. Также злободневной проблемой остается безопасность учащихся и насилие в школе.