Новые ограничения на торговлю табачными изделиями помогут только контрабанде

Предложение ограничить размещение табачных изделий на торговых местах направлено на передел розничной торговли в пользу доминирующих компаний. Кроме того, это будет способствовать увеличению нелегальной торговли, уверены представители небольших торговых компаний и продавцы горючего.

Предложение предусматривает, что в местах розничной торговли запрещено открыто держать табачные изделия, а также электронные сигареты и их аксессуары. Покупатели будут получать информацию об ассортименте и ценах из прейскуранта. Предложение не распространяется на магазины, где табачные изделия являются основным товаром.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что доминирующие торговые компании уже загодя создали в торговых центрах «закутки» для торговли табаком, а малые торговцы так сделать не могут.

Таким образом,

40% жителей Латвии будут перенаправлены из небольших местных магазинчиков, в которых не будут продаваться сигареты, в большие торговые центры.

Председатель совета Латвийской ассоциации торговцев горючим Ояр Карчевскис также уверен, что предлагаемые ограничения создадут преимущества большим торговым центрам и супермаркетам. В проигрыше будут небольшие магазины и АЗС.

Кроме того, ограничения приводят к тому, что легальные сигареты, продаваемые «из-под прилавка», попадут в равное положение с контрабандными. В Табачной директиве Еврокомиссии подобные ограничения не предусмотрены.

Ограничения легального рынка приведут к уменьшению сборов от акцизного налога, считает Данусевич.