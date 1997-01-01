Венки и море цветов: прощание с Валерием Малыгиным (фото)

В маленькой церкви Михаила архангела в Московском форштадте в Риге в пятницу, 15 декабря, не протолкнуться. Люди в траурных одеждах, с печалью на лице прибыли, чтобы в последний путь проводить внезапно скончавшегося известного предпринимателя, совладельца и руководителя фармацевтического предприятия АО «Olainfarm» Валерия Малыгина.

Как сообщалось ранее, руководитель АО «Olainfarm» скончался в возрасте 52 лет 9 декабря нынешнего года в своем доме в Юрмале, в Вайвари.

Еще 7 декабря Малыгин со своей супругой, актрисой Элиной Малыгиной отплясывал на балу предпринимателей в Рижском латышском обществе, а уже через 2 дня бизнесмена не стало. Столь внезапная смерть породила в обществе много слухов. Полиция начала криминальный процесс, чтобы выяснить точные причины и обстоятельства смерти Малыгина.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Малыгин стал председателем правления «Olainfarm» после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии - его оборот достигает свыше 100 млн евро в год, а продукция экспортируется в более чем 50 стран.

FOTO: Jānis Škapars

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой «Dienas Bizness», Малыгин занял в этом году 7-е место - его состояние оценивалось в 70 млн евро.