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Специалист: в выходные и на каникулах школьники не должны делать домашние задания

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Lūka / LETA

Совершенно однозначно, что школьники в выходные дни и на каникулах не должны делать домашние задания, сказала в передаче «900 секунд» на телеканале LNT руководитель Государственной службы качества образования (ГСКО) Инита Юхневича.

Нормы образования не предусматривают, что учащиеся во время каникул и в выходные дни должны выполнять домашние задания.

Это выбор каждой школы и конкретного учителя, сколько и каких домашних заданий задавать, сказала руководитель службы.

Как отметила Юхневича, есть положительный зарубежный опыт, который перенимают и многие школы Латвии, когда на выходные дни детям ничего не задают.

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