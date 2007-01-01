Эволюция главной рижской рождественской ёлочки за 10 лет

Раньше было принято считать, что родиной рождественской елки является Страсбург. Однако, несколько назад Рига громко заявила о своем праве носить этот статус - ведь мы то знаем, именно в столице Латвии в 1510 году было установлено первое в мире рождественское хвойное дерево! У Дома Черноголовых, где стояла зелёная красавица, теперь вмонтирована памятная плита, которая напоминает о давних событиях, а мы предлагаем Вам вспомнить эволюцию главной рождественской елочки Риги, которая традиционно находится на Домской площади, за последние 10 лет!