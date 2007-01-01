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Эволюция главной рижской рождественской ёлочки за 10 лет

Русский TVNET
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  • Фото
Фото: Zane Bitere/LETA

Раньше было принято считать, что родиной рождественской елки является Страсбург. Однако, несколько назад Рига громко заявила о своем праве носить этот статус - ведь мы то знаем, именно в столице Латвии в 1510 году было установлено первое в мире рождественское хвойное дерево! У Дома Черноголовых, где стояла зелёная красавица, теперь вмонтирована памятная плита, которая напоминает о давних событиях, а мы предлагаем Вам вспомнить эволюцию главной рождественской елочки Риги, которая традиционно находится на Домской площади, за последние 10 лет!

2007

FOTO: Ieva Čīka/LETA
FOTO: Lita Krone/LETA

2008

FOTO: Lita Krone/LETA
FOTO: Lita Krone/LETA

2009

FOTO: Lita Krone/LETA
FOTO: Evija Trifanova/LETA

2010

FOTO: Evija Trifanova/LETA
FOTO: Evija Trifanova/LETA

2011

FOTO: Evija Trifanova/LETA

2012

FOTO: Edijs Pālens/LETA

2013

FOTO: Ieva Cika / LETA
FOTO: Ieva Lūka/LETA

2014

FOTO: Sintija Zandersone/LETA
FOTO: Ieva Lūka/LETA
FOTO: Ieva Lūka/LETA

2015

FOTO: Ieva Lūka/LETA
FOTO: Ieva Lūka/LETA

2016

FOTO: Ieva Makare/LETA
FOTO: Ieva Makare/LETA

2017

FOTO: Ieva Leiniša/LETA
FOTO: Ieva Leiniša/LETA
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