В выходные дни сразу в нескольких районах Риги будет ремонт водопровода

В субботу и воскресенье сразу в нескольких районах столицы пройдет ремонт водопровода, во время которого предприятие Rīgas ūdens отключит водоснабжение. Ремонтные работы будут проводить в Калницемском квартале, Кенгарагсе и Плявниеках.

Суббота:

16 декабря, с 13:00 до 17:00 (ориентировочно) пройдет ремонт водопровода на улице Мелнсила, 10b, в связи с чем отключат водоснабжение:

улица Мелнсила, 10b, 13, 14, 15, 15a и 17;

улица Калнциема, 33 и 35;

улица Кристапа, 33.

С 13:00 до 20:00 (ориентировочно) пройдет ремонт водопровода на улице Тинужу, воды не будет у объектов на участке от улицы Тинужу, 1, до улицы Праулиенас. Водоснабжение отключат:

улица Тинужу, 1, 1b, 1a, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9 и 10;

улица А. Сахарова, 8;

улица Праулиенас, 2, 4, 6, 10, 12, 14 и 16.

Воскресенье:

17 декабря с 13:00 до 20:00 состоится ремонт водопровода на улице Саласпилс, 9а, а также на ул. Прушу, 3к-5 и 3к-1. На время ремонта будет отключено водоснабжение от улицы Саласпилс до Маскавас, и участок от улицы Саласпилс до улицы Прушу. Водоснабжение будет прекращено:

улица Саласпилс, 9, 9A, 14, 18k-1, 18k-2, 18k-3, 18k-4, 18k-5, 18k-6, 20, 20A, 20B и 22;

улица Прушу 3, 3k-1, 3k-2, 3k-3, 3k-4, 3k-5, 3k-6, 3k-7 и 3k-9;

улица Маскавас, 289.

Указанное время является ориентировочным и может измениться в зависимости от выполняемых работ. После восстановления водоснабжения вода может быть мутной.