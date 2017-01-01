«Для уехавших за границу латвийцев настало время возвращаться домой»

Для латвийцев, которые уехали на постоянное место жительство за границу, настало правильное время возвращаться на родину, такое мнение выразила член правления банка Citadele Санта Пургайле.

Мы призываем людей возвращаться в Латвию, так как мы видимо стремительное развитие экономики, однако каждому надо принимать такое решение взвешенно и продуманно, сказала Пургайле.

Она отметила, что зарплаты в Латвии растут, а показатели в латвийской экономики свидетельствуют о ее росте. «Предприниматели в данный момент может оценить, как в своем бизнесе использовать рост экономики на пользу своему предприятию. Сейчас настало лучшее время для продуманных инвестиций, так как рост наблюдается не только в экономике Латвии, но и мировой экономике, свидетельствуют данные исследования Citadele Index о настроениях предпринимателей в Латвии в 2017 году.

Предприятие готово к инвестициям, если благоприятна внешние обстоятельства, долгосрочный прогноз на развитие, есть растущий спрос на продукты и хватает рабочей силы. В то же время важна и внутренняя готовность предприятия – у предприятия ясная стратегия, достаточный финансовый капитал и инвестиции улучшат эффективность предприятия, указала член правления банка Citadele Санта Пургайле.

Исследование показало, что настроение предпринимателей касательно экономического роста позитивно – после четырех лет перерыва. Такое настроение лидирует во всех отраслях предпринимательства в Латвии. Уже третий квартал подряд значение индекса превышает рубеж в 50 пунктов, и предприниматели позитивно смотрят не только на развитие экономики, но и на свое финансовое положение, а значит – на возможность инвестиций. Данные Citadele Index подтвердили, что латвийские предприниматели планируют проводить инвестиции во всех отраслях экономики.