В честь столетия в центре Риги будет создана аллея

На данный момент объявлен открытый конкурс эскизов, в котором каждый желающий может поделиться своими идеями о том, как украсить аллею.

Идея создания аллеи, посвященной столетию, принадлежит руководству Латвийского Национального театра и Рижскому самоуправлению. Таким образом планируется увековечить для потомков, как государство праздновало свой юбилей.

Кстати, в обозримом будущем территория Латвийского Национального театра расширится – он переймет теннисные корты, где планируется создать еще один зрительный зал с входом со стороны канала.

Новая аллея протянется от восточного фасада театра (ул. Валдемара) до городского канала (бульвар Кронвальда, 4), предусматривая в перспективе развитие данной территории.

Авторы могут предлагать различные идеи, как украсить аллею. Ограничений нет. Это может быть инсталляция или группа скамеечек.

Идеи следует представить в Департамент имущества Рижской думы. Для победителей конкурса предусмотрены денежные призы – 1500, 2500 и 4000 евро. Есть также две поощрительные награды.

Всего на реализацию проекта запланировано 135 000 евро. Однако, если полученные эскизы будут неудовлетворительные, конкурс будет проведен повторно.

Более подробно об участии в конкурсе можно узнать на сайте Имущественного департамента Рижской думы.