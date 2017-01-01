Римшевич: безработица в Латвии упала ниже естественного уровня

«В «жирные годы» проблему создавал слишком стремительный рост спроса, и экономику надо было гасить. Сейчас опасения вызывает ситуация с предложением или с доступностью рабочей силы. Это означает, что на сей раз надо не тормозить кредитование и потребление, а принимать меры, которые обеспечили бы предпринимателям доступность рабочей силы. Если ничего не предпринимать, Латвия утратит конкурентоспособность, и рост затормозится», - сказал он.

Опасения Банка Латвии подтверждаются динамикой ряда показателей - об ухудшении конкурентоспособности, например, свидетельствует падение части рынка экспорта, отметил Римшевич.

«Причем безработица в Латвии упала уже ниже естественного уровня. В результате усиливается давление на зарплаты, растут расходы предпринимателей и таким образом снижается конкурентоспособность наших предприятий», - добавил он.

По его словам, сейчас самое время найти ответ на вопрос, как решить проблему нехватки рабочей силы. «Наше предложение - мобилизация имеющегося резерва рабочей силы, переквалификация, содействие мобильности, структурные реформы с оптимизацией числа занятых в общественном секторе, возвращение уехавших из Латвии. Необходимо также облегчить иммиграцию высоко образованных и квалифицированных работников и наладить сотрудничество работодателей и правительства в решении проблемы нехватки рабочей силы, а также пересмотреть обоснованность так называемой программы столатовиков», - сказал Римшевич.

В третьем квартале 2017 года в Латвии насчитывалось 84,1 тыс. безработных или 8,5% от числа экономически активных жителей.