На Южном мосту снижена разрешенная скорость движения

С целью повышения безопасности дорожного движения с пятницы, 15 декабря, снижена разрешенная скорость движения на Южном мосту.

Как и в прошлые годы, введена максимально разрешенная скорость движения на участке Южного моста от заезда с ул. Маскавас до ул. Лубанас и от Лубанас до заезда с ул. Пиедруяс - 50 км/час.

Съезд на ул. Лубанас - это эстакада третьего уровня, самая высокая из всех, ветер там дует сильнее, поэтому действие противоскользящих материалов не столь эффективно.

Ограничения сохранятся до весны будущего года.