АЧС впервые обнаружена в Балгалской волости

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 27 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

В том числе болезнь впервые обнаружена в Балгалской волости Талсинского края, где найден один павший от АЧС кабан.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 1345 кабанов в 259 волостях 83 краев.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.