Три четверти жителей Латвии недовольны работой правительства

Жители Латвии по-прежнему отрицательно оценивают работу правительства, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела корпоративной коммуникации «Baltic International Bank» Тейка Лапса со ссылкой на результаты последнего опроса «Латвийский барометр Baltic International Bank».

Оценка работы правительства, ранее повысившаяся на 4 пункта, теперь опять упала на 2 пункта, отметила она. Положительно работу правительства оценивают всего 18% опрошенных, 77% жителей Латвии ею по-прежнему недовольны.

Оценка изменений состояния латвийской экономики улучшилась на 1 пункт - с -29 до -28 пунктов. Индекс прогнозов его развития за месяц не изменился (-5). Большинство опрошенных по-прежнему считают, что через год состояние экономики ухудшится.

Материальное положение своей семьи 29% респондентов считают неудовлетворительным, 13% оценивают его положительно. Его улучшение через год прогнозируют 19%, ухудшение - 11% опрошенных.

Шансы найти хорошую работу в Латвии 7% опрошенных оценивают как высокие, 60% - как низкие.

Опрос «Латвийский барометр Baltic International Bank» проводится ежемесячно.