Опасные украшения, игрушки и косметика: как вас обманывают на подарках перед праздниками!

Во время предпраздничной «подарочной» лихорадки у всех нас пропадает критическое мышление! Многие в интернете ищут товары по низкой цене, которые часто оказываются опасными для здоровья подделками, - говорит патентный поверенный по торговым знакам Рута Олмане. Она призывает тщательно обдумать свой выбор и не рисковать.

Одежда, обувь, косметика, алкогольные напитки, ювелирные изделия, украшения и игрушки, - именно в этой сфере товаров перед праздниками встречается больше всего подделок, а затем и возвратов.

Покупая игрушки, будьте особенно внимательны, ведь здоровье ребенка намного важнее сэкономленных 10 или 20 евро. Ни в коем случае не приобретайте электронные и сомнительные на вид, кажущиеся подделкой товары.

«Если игрушка через месяц после Нового года станет опасной для вашего ребенка и вдруг взорвется? Чего тогда стоила ваша «экономия«?», - задается вопросом Олмане.

Духи - классический подарок, но покупая парфюмерию через соцсети, например Facebook, существует большая вероятность «нарваться» на фальшивку. Нужно понимать, что качественный товар не может быть дешевым.

Товары известных производителей, стоящие в магазинах 100 евро ну никак не могут стоить при заказе через интернет 20.

Кроме этого, косметика наносится на кожу, значит, тем самым мы рискуем собственным здоровьем.

Как в разговоре с TVNET отметила Олмане, в отличие от девяностых годов, когда подделки наводнили рынки и маленькие магазины, сейчас некачественные товары распространяются через интернет.

«Купив подделку, мы не получаем нужного качества, а в случае появившихся проблем у нес не будет возможности предъявить свои претензии производителю», - сообщила эксперт.