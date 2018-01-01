Следующий учебный год не начнется 1 сентября: что ожидает всех школьников?

Следующий учебный год начнется 3 сентября 2018 года, свидетельствует проект правил, подготовленный Министерством образования и науки (МОН).

Проект, который правительство рассмотрит 19 декабря, предусматривает, что у учеников 1-8-х и 10-11-х классов учебный год закончится 31 мая. В 9-х классах учеба закончится 17 мая, а учебный год - 14 июня. В 12-х классах учеба закончится 17 мая, учебный год - 21 июня.

Первый семестр закончится 21 декабря 2018 года, а второй семестр начнется 7 января.

Осенние каникулы предусмотрены с 22 по 26 октября, зимние - с 24 декабря до 4 января, весенние для учеников 1-11-х классов - с 11 по 15 марта, в 12-х классах с 18 по 22 марта.

Также учебные заведения могут самостоятельно принимать решение о дополнительных недельных каникулах для первоклассников.