Хаос на рижском автовокзале: недовольны и таксисты, и пассажиры

Водители такси и сотни пассажиров, приезжающих на Рижский международный автовокзал недовольны вступившими сегодня новыми правилами, которые запрещают принимать и высаживать пассажиров у главного входа, - сообщает «LNT».

«Ни в одном государстве мира нет таких порядков, чтобы около центрального выхода столичного автовокзала клиентам приходилось искать такси возле «черного входа«. Сегодня вот подошла ко мне одна бабушка, с сумками, тележкой. Ей нужно пройти весьма большое расстояние, чтобы сесть в такси. Конечно, мы ей помогли. Да здесь сейчас даже высадить пассажиров не разрешают», - рассказывает шофер Юрий.

По наблюдениям «LNT», несмотря на запрет, такси одно за другим по-прежнему приостанавливались за барьером, что бы высадить и посадить новых пассажиров. За соблюдением новых правил наблюдает полиция Рижского самоуправления, которая в случае нарушения выписывает штрафы.

Как сообщал Русский TVNET, Со середины декабря Рижский международный автовокзал закрывает для такси доступ на площадку перед главным входом. Об этом сообщил сообщил член правления АО «Ригас старптаутиска аутооста» Янис Бриедитис.

Таково решение правления, принятое после того, как в середине октября вступило в силу решение Административного окружного суда о временном регулировании, предписывающее автовокзалу соблюдать принцип равного отношения ко всем таксомоторным компаниям на площадке перед главных входом.

Площадка слишком мала, поэтому правление постановило, что принцип равного отношения можно соблюдать только закрыв доступ на нее всем таксомоторным компаниям. В противном случае у входа в автовокзал возникнет хаос.

Бриедитис напомнил, что на площадке стоянки такси нет, а въезжать на нее можно только с разрешения автовокзала. Кроме того, площадка находится в частной собственности предприятия, которое скорее заинтересовано получать от этой земли прибыль, чем массово впускать на нее такси.

Такси доступны клиентам автовокзала со стороны ул. Маскавас.