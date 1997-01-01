Латвийцы, которых мы потеряли в этом году

Провожая уходящий год, хочется почтить память тех, чья жизнь оборвалась в 2017-ом. Предприниматели, экс-политики и деятели культуры - они навсегда оставили след не только в нашей памяти, но и в истории развития Латвии.

Валерий Малыгин, бизнесмен (1965-2017)

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Малыгин стал председателем правления Olainfarm после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии. Малыгин был помещен на 7-е место в топе 100 богатейших людей Латвии. Близкие запомнят его как сердечного человека, умного руководителя и надежного партнера.

Юрис Закис, ректор Латвийского университета (1936-2017)

FOTO: Lita Krone/LETA

В период ректорства Закиса в Латвийском университете был восстановлен факультет теологии, создан единый Экономический факультет, основано несколько институтов. Закис также был депутатом Сейма и председателем комитета спорта и образования в Рижской думе.

Арис Аудерс, экс-министр здравоохранения (1962-2017)

FOTO: Lita Krone/LETA

Аудерс был врачом, политиком, также занимал должность министра здравоохранения. После того, как Арис Аудерс оставил политическую и медицинскую сферы, он вырастил новый сорт ели Sna­ke Auders («Змея Аудерс») и написал книжку о декоративной дендрологии.

Давид Кейшс, драматург (1991-2017)

FOTO: Facebook

Напомним, что в 2012 году Давидс Кейшс одержил победу в финале чтений «10 минут славы». Молодой драматург учился в Культурной академии, позже работал в театре Dirty Deal Teatro.

Гидо Кокарс, хоровой дирижер (1921-2017)

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Руководитель, дирижёр и основатель хора Ave Sol, художественный руководитель и главный дирижёр хоров «Daile» и «Daina». Он неоднократно был главным дирижером Вселатвийского праздника песни и танца, почетным профессором Латвийской музыкальной академии им. Я. Витолса. Кокарс награжден высшей государственной наградой – Орденом Трех Звезд.

Гунар Биркертс, архитектор (1925-2017)

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Биркертс работал во множестве архитектурных бюро, читал лекции в университетах, имел статус почетного члена в престижных международных организациях архитекторов. С 1991 года является членом Академии наук Латвии, с 1990 года почетным доктором РТУ.

Биркертс спроектировал много крупных зданий, например, Федеральный резервный банк в Миннеаполисе, музей современного искусства в Хьюстоне. В Латвии он известен прежде всего как архитектор «Замка света».

Александр Гаррос, писатель, журналист (1975-2017)

FOTO: Facebook

Александр учился на филологическом факультете Латвийского университета и журналистском факультете МГУ, жил в Тарту и Риге, где работал завотделом культуры в ежедневной газете «Час», откуда в 2006 году переехал в Москву.

Был редактором отдела культуры в журнале «Эксперт», участник проекта «Сноб», был редактором отдела общества в журнале «Вокруг света», является автором романов «(Голово)ломка», «Серая слизь», «Фактор фуры», «Чучхе».