Афиша на праздничные выходные: концерты, семейные мероприятия и рождественские ярмарки

В канун Рождества в нашей столице пройдет немало интересных и ярких мероприятий, посетить которые у нас будет еще больше времени, чем обычно. Смотрите наш путеводитель по культурным, семейным и музыкальным мероприятиям на рождественские выходные, и проведите время интересно!

FOTO: panthermedia.net/Arne Trautmann/Scanpix

Семейные мероприятия

«Первый праздник для Пучеглазки»

Новогодняя сказка-спектакль (30-35 мин.), хороводы, игры и развлечения с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами, получение новогодних подарков от Деда Мороза и Снегурочки. Для детей от трех лет. Детям до 7 лет вход в сопровождении родителей. Общая продолжительность: 1 час — 1 час. 20 мин.

Когда: 23 декабря в 12:00 и в 16:00, 24 декабря в 12:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69

Цена: детский билет (с подарком) - 11 евро, билет для сопровождающего родителя (без подарка) - 7 евро

Рождественский базарчик в квартале Калнциема

Продукты и товары от латвийских производителей, насыщенная культурная программа и развлечения! Традиционно рижане и гости Риги сюда приходят всей семьей. И никто не уходит с пустыми руками: мастера уже приготовили украшения для елки и то, что надо спрятать под елку. Местные экологические продукты станут украшением праздничного стола. Детей ждут карусели, мастерские, сюрпризы и даже цирк.

Когда: 23 и 24 декабря с 10:00 до 16:00

Гле: ул. Калнциема, 35

Цена: вход бесплатный

«Спортивная елочка» в Риге

В Рижском Национальном спортивном манеже пройдет спортивный семейный день Sportiskā eglīte, где каждой семье (начиная с детей в возрасте от одного года и заканчивая бабушками и дедушками) предлагается вместе отдохнуть и получить положительные эмоции. Пришедшие смогут принять участие в увлекательных эстафетах, также будут работать творческие мастерские, специально разработанные в рождественском настроении. Людей в возрасте ждут настольные игры – домино, шашки, а также гантели и т. д. Спортивное мероприятие время от времени будут сопровождать выступления творческих детских художественных коллективов на большой сцене.

Когда: 26 декабря с 11:00 до 16:00

Где: Рижский Национальный спортивный манеж, ул. Маскавас, 160

Цена: бесплатно (с собой нужно взять сменную обувь!)

Игры света в зимние сумерки

В середине зимы Этнографический музей под открытым небом превратится в сказочное царство, где здания и комнаты будут специально подсвечены. Смотря в окошки, можно будет увидеть, как жили и отмечали праздники наши предки. Специальное освещение: усадьба Курляндского крестьянина; усадьбы в рыбацком посёлке Курземе; двор видземского крестьянина; молельный дом гернгутеров и курная изба из Ниды; церкви «Usma» и «Vecborne»; двор ливского крестьянина «Dēliņi», портовый склад из Лиепаи.

Когда: с 25 декабря по 14 января с 15:00 до 20:00

Где: Этнографический музей, ул. Бривдабас, 21

Цена: стоимость входного билета в музей

Зимние ночи в Рижском зоопарке

В вечерние часы в зоопарке царит особое рождественское настроение, которое позволит посетителям забыть о буднях и суете, спокойно понаблюдать за животными в освещенных вольерах. Кассы зоопарка будут работать до 19:00, но находиться на территории можно до 21:00. Исключение составляют 24 и 31 декабря, когда кассы будут работать до 14:00 и Зимние ночи проходить не будут.

Когда: с 15 декабря по 28 января

Где: Рижский зоопарк, пр. Межа, 1

Цена: стоимость входного билета в зоопарк, с 16:00 до 19:00 - только 2 евро и для взрослых, и для детей (необходимо скачать купон у партнера зоопарка 1188),детям до 4 лет и пенсионерам старше 70 лет вход бесплатный.

FOTO: Кадр из видео

Концерты

Рождественское настроение с Еленой Ваенгой и Интарсом Бусулисом

Перед рождественскими выходными с большим концертом в «Арене Рига» выступит одна из самых непредсказуемых звезд российской эстрады Елена Ваенга. На сцену выйдут также латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис, Ачи Пурцеладзе, Роберто Кел Торрес и звезда «Голоса» Людмила Соколова.

В этот вечер зрители услышат любимые хиты и новые композиции.

Когда: 23 декабря

Где: Арена Рига

Цена: от 29 евро

Антоха МС принесет добро в сердца латвийцев

Один из самых нетривиальных российских исполнителей Антоха МС выступит в Риге! Он простыми и понятными битами заставляет залы любых размеров танцевать. Предельно настоящий и искренний, несет добро во имя блага общего. В нашей столице Антоха МС представит программу из лучших песен - композиций певческого, речитативного и танцевального ритма.

Когда: 23 декабря

Где: Riseba Центр архитектуры и медиа H2O 6

Цена: 20 евро

Валерий Леонтьев в Риге впервые за 10 лет

Впервые за 10 лет красочное шоу с участием виртуозных музыкантов и великолепного балета во главе с легендарным «казановой» Валерием Леонтьевым порадует не только поклонников, но и меломанов. Любимец публики порадует жителей Латвии хитами «Милый друг», «Маргарита», «Дельтаплан», «Казанова», «Девять хризантем» и другими.



Рижский концерт заявлен, как шоу мирового уровня: невероятная и парадоксальная игра света, безупречная, стильная, и профессиональная работа балета, и конечно же, неподражаемый вокал артиста, сопровождаемый страстными и нежными чувствами.



Когда: 25 декабря

Где: Арена Рига

Цена: от 19 евро

FOTO: Flickr/www.audio-luci-store.it

Вечеринки

Популярные русские вечеринки Литвы приехали в Ригу

9. VILNIS совместно с VotOno Parties из Литвы, приглашает вас побывать на одной из лучших русских вечеринок, проходящих в соседней стране. Организаторы обещают привезти не только самую лучшую русскую танцевальную музыку этих дней, но и всеми забытые зажигающие трэки! Музыка, танцы и самые лучшие эмоции вы будете получать до самого утра!

Когда: 22 декабря

Где: 9. VILNIS

Цена: 5€

Бывший участник группы «Руки вверх» со своим новым проектом

Новый музыкальный проект Алексея Потехина и Сергея Богданова, позволит заново окунуться в атмосферу 90-х и подарит незабываемые впечатления и яркие эмоции. Только 100% хиты: «Крошка моя» «Студент», «18 мне уже», «Чужие губы», «Он Тебя целует», «Атаман», «Алешка», «Лишь о тебе мечтая», «Ай Ай Ай», «Девченка» и др/р

Когда: 23 декабря

Где: Studio 69

Цена: 10€ - 25€