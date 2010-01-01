Латвия-2017: «Потоп века», недоступное масло, интернет-скандал и выборы

Мы прожили еще один год, богатый на события и интересные факты. Перелистывая страницы уходящего года Красного петуха и встречая на пороге Желтую собаку, вспомним, как это было. Мы пережили «поток века» и почти что отказались от дорогого сливочного масла до прихода бюджетного Lidl, из цирка ушли дикие животные, нас ослепила новая звезда на спортивном небосклоне и мы, латвийцы, взялись за руки, чтобы искать пятилетнего Ваню.

Выборы: В шести крупных городах у власти остались прежние руководители

3 июня по всей Латвии прошли выборы в городские и краевые думы и это, пожалуй, стало главным событием уходящего года.

Русский TVNET в режиме реального времени следил за ходом голосования и вел репортажи с избирательных участков. Как это обычно и бывает, одних итоги выборов обрадовали, других огорчили, тем не менее из девяти городов республиканского значения новые мэры избраны в трех городах, в остальных у власти остались прежние руководители.

В Риге победу одержало «Согласие», с минимальным перевесом — за партию проголосовали 50,85% избирателей. В Рижскую думу также прошли Латвийское объединение регионов/«Для развития Латвии», Новая консервативная партия, Национальное объединение и «Единство».

Не обошлось и без курьезов. В Рундале за одну партию проголосовали 99,66% избирателей. Дело в том, что в Рундальском крае в выборах в самоуправление участвовала только одна партия - «Для людей и земли» (Cilvēkiem un zemei).

В выборах участвовали восемь депутатов Сейма. Шесть из них выиграли выборы и сменили кресла.

Явка избирателей на муниципальных выборах превысила 50%, но не стала рекордно высокой.

Выборы прошли без больших скандалов. Полиция безопасности задержала двух человек и завела уголовные дела.

Защитники русских школ снова вышли на улицу против реформы «черного Карлиса»

После того, как стало известно о планах Министерства науки и образования перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык в 2020/2021учебном году, начались новые акции протеста защитников русских школ.

23 октября прошел первый митинг в защиту русских школ, на котором собралось около 500 человек. Активисты призвали защитить русский языка в латвийской школе и право родителей самим решать, на каком языке учиться их детям.

В ноябре прошел следующий марш протеста, который назвали «Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!». И все участники были приглашены взять с собой фонарики, чтобы освещать путь до здания Кабинета министров. Шествие началось у здания Министерства образования, а дальше участники протеста прошли по маршруту до Кабинета министров.

В ходе акции протеста прозвучали мнения о то, что Министерство образования не обсуждало реформу об языке обучения только на латышском с партнерами и другими заинтересованными сторонами.

Мэр Риги Нил Ушаков выступил с заявлением, что Рижская дума с 1 сентября 2019 года планирует предлагать новую учебную программу с дополнительными уроками для освоения предметов на родном языке. Это означает, что после того, как прошел, например, урок физики на латышском, в случае необходимости ученик пойдет на дополнительный урок, где та же тема будет преподана ему еще раз на родном языке.

Школам будет выделено финансирование пропорционально числу учеников, в зависимости от которого станет понятно, насколько нужны такие занятия.

Учебные заведения смогут сами выбирать, какие предметы преподавать дополнительно.

Мэр пояснил, что есть школы, где 40% предметов преподается на языке меньшинства, и есть школы, где их количество близко к нулю. Цель программы - добиться, чтобы дети знали и государственный язык, и родной, понимали учебные предметы и могли говорить о них на двух языках.

Ушаков подчеркнул, что не сталкивался с ситуациями, когда выпускники школ меньшинств не знают латышского.

Финансирование будет предоставляться и языковым школам, таким, как Рижский Французский лицей, и школам, преподающим на государственном языке, - на дополнительные уроки.

Программа будет реализована вне зависимости от того, осуществится ли реформа по переводу образования только на государственный язык, сказал Ушаков. По предварительным расчетам, расходы на нее в год составят около 2 млн евро.

Масло подорожало почти на 90% процентов: латвийцы начали отказываться от дорогого деликатеса

В уходящем году подорожали многие продукты питания. Но, цены на сливочное масло взлетели до небес. Подорожание составило 87% и для многих латвийцев знакомый с детства продукт по цене 10 евро и более за килограмм, стал просто недоступным.

Напомним, в сентябре 2016 года самая низкая цена сливочного масла составляла 6,51 евро/кг, а в декабре 2017 года его средняя цена в рижских супермаркетах выросла до 10,68 евро/кг.

Министерство земледелия подсчитало, что сливочное масло за год подорожало на 87%. Подорожает ли масло еще больше, сказать сложно. Об этом не знают даже в Латвийском центральном союзе молокопереработчиков.

Вспышка «болезни легионеров»: счет смертей открыл новорожденный

Из Айзкраукле пришла новость о том, что в многоквартирном доме болезнью легионеров заразился новорожденный ребенок, которому было всего 13 дней от роду.

Пока врачи боролись за жизнь младенца, родители обратились в Госполицию с просьбой оценить действия должностных лиц,

ответственных за произошедшее.

Результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома в Айзкраукле бактерий, вызывающих легионеллез.

Последняя крупная вспышка легионеллеза в Латвии была зарегистрирована в 2010-2011 годах. Тогда в Латвийском центре инфектологии сначала констатировали распространение болезни и признали, что один человек от нее скончался, затем уточнили, что за пять месяцев заболели 13 человек, и, наконец, нашли бактерию, вызывающую болезнь в водопроводе ряда рижских многоэтажных домов.

Главная и наиболее эффективная профилактика заключается в тепловой обработке систем водоснабжения.

Известно, что при температуре 50 градусов по Цельсию бактерия выживает, но не размножается, при темпертауре 55 градусов - бактерии погибают в течение 5-6 часов, при температуре в 60 градусов бактерии погибают за 32 минуты. При температуре 65 градусов бактерии погибают за 2 минуты, а температура 70-80 градусов обеспечивает мгновенную дезинфекцию.

Специалисты призывают всех жителей Латвии кроме регулярной чистки кондиционеров, периодически снимать с крана сеточку, на которой могут поселяться легионеллы, и кипятить ее в содовом растворе, а также регулярно на несколько минут включать в кранах максимально горячую воду.

К нам идет, к нам идет... бюджетный Lidl

Осенью стало известно, что в Латвию придет Lidl - немецкая продуктовая сеть магазинов низких цен. И был назван адрес первого магазина - Дзелзавас 75 b, в Пурвциемсе.

Радостную новость омрачал факт вырубки деревьев.

Жители Пурвциемса не хотели променять зеленую территорию с 48 деревьями на каменные джунгли.

В конце декабря стало известно, что мэр Риги Нил Ушаков отменил данное ранее разрешение на вырубку деревьев.

Такое решение принято потому, что перед решением о вырубке деревьев не был проведен анализ результатов публичного обсуждения по этому вопросу.

Как сообщил представитель «защитников деревьев» Янис Маулис, жители обжаловали решение комиссии по насаждениям, принятое в октябре.

Как из ситуации выйдут застройщики - узнаем совсем скоро, в новом 2018 году.

На спортивном небосклоне Латвии зажглась яркая теннисная звездочка

Об Алене Остапенко, выигравшей свой дебютный финал на турнирах «Большого шлема», заговорил весь мир. В решающем матче Остапенко победила румынку Симону Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа, за которые румынка не сделала ни одного эйса против 3 подач навылет у соперницы. Для 20-летней Остапенко эта победа стала первой в карьере в одиночных турнирах WTA.

Как заявила мама и тренер Алены, у Остапенко не появилась звездной болезни после оглушительного успеха. Но на Алену посыпались рекламные контракты.

«Наводнение века» в Латгале: Урожай погиб, хутора затоплены

Вечером 24 августа в Латгале закончился сильный дождь; за 32 часа выпало 159 мм осадков или 229% от нормы августа. Ливни местами затопили низины, в том числе дворы домов и подвалы.

Такого здесь не видели уже многие десятилетия: размытые грунтовые дороги, на протяжение сотен метров река вместо путей,

водопроводные трубы повреждены, люди не могли выбраться из собственных хуторов. Однако наибольший убыток ливень принес крестьянам — сельскохозяйственные угодья затопило, урожай погиб.

После наводнения за помощью обратились 1500 крестьян, которые рассчитывали получить компенсацию.

Правительство решило, что для выплаты компенсаций нужно почти 15 млн евро, покрыв тем самым 72% он затрат на один гектар.

В ноябре Латвийское телевидение выяснило, что, возможно, часть крестьян поступила нечестно, получив компенсации. Случаи возможного мошенничества невозможно было установить, так как при выплате компенсаций не предусматривается последующий контроль.

В 29 краях Латвии в сельском хозяйстве было объявлено чрезвычайное положение, оно продлилось с 29 августа по 30 ноября нынешнего года.

Громкий скандал: Популярный портал объявлений «ss.lv» превратился в «ss.com»

В начале августа Служба государственных доходов (СГД) решила приостановить деятельность крупнейшего в Латвии портала объявлений «ss.lv» из-за его отказа предоставить информацию о незарегистрированных автоторговцах.

Позже стало известно, что «ss.lv» сменил доменное имя на «ss.com». Запреты для пяти предприятий, в которых одним из совладельцев является совладелец портала объявлений «ss.lv» Юрис Линис, 21 августа были отменены.

Последний путь Вани: О лиепайском мальчике из многодетной семьи переживала вся Латвия

К сожалению, в Латвии каждый день пропадают люди, в том числе дети. Но, история Вани из Лиепаи, который оказался слишком самостоятельным для своих пяти лет, стала известна на всю страну. На протяжении всех десяти дней, пока шли поиски неожиданно пропавшего мальчика, сотни добровольцев приезжали в город ветров, чтобы найти Ваню и вернуть домой.

И его нашли спустя 10 дней в лесном массиве под Дубени. В заключении экспертов было сказано, что смерть наступила от действия на организм пониженной температуры, то есть мальчик в лесу замерз до смерти... Но точное время смерти определить не удалось.

Иван Берладин 1 июля вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал, Госполиция получила заявление от мамы о пропаже лишь на следующий день - 2 июля.

В десятидневных поисках Ивана участвовали в общей сложности более 4000 человек, с 7 июля в них ежедневно были задействованы около 260 опытных специалистов Госполиции, муниципальной полиции Лиепаи, НВС, Государственной пожарно-спасательной службы и волонтерской организации «bezvests.lv». За судьбой ребенка следили не только латвийцы, но и жители соседних стран.

Следователям удалось установить новый этап маршрута перемещений Ивана в день исчезновения. Выйдя из общественного транспорта на площади Куршу в Лиепае, он, по всей вероятности, перепутал остановки и отправился автобусом в направлении Гробини.

Эта история не только задела многих за живое, но и выявила проблемы нашего общества - отсутствия взаимодействия соцслужб, безразличие окружающих и др.

Латвийский цирк без тигров, львов и других диких животных

15 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки, запрещающие использовать в цирковых представлениях диких животных, хотя ответственная комиссия ранее одобрила другую формулировку.

Рассматривая изменения в законе о защите животных в окончательном чтении, парламент большинством голосов отклонил предложение народнохозяйственной комиссии разрешить использовать в цирке животных из специально составленного списка.

Таким образом,

Сейм не стал менять одобренную в первом чтении редакцию поправок, которые запрещают использовать в цирке любых диких животных, в том числе родившихся в неволе.

С инициативой запретить использование в цирковых представлениях диких животных в 2015 году выступила Продовольственно-ветеринарная служба.

Идею цирка без животных поддерживает и новый директор Рижского цирка Инара Кехре.

Она уверена: животные — это не единственное, что может привлечь аудиторию.

Использование диких животных в цирковых представлениях запрещено во многих европейских странах. В латвийских цирках дикие животные постоянно не размещены - все используемые в цирковых представлениях в Латвии дикие животные ввозятся передвижными цирками из других стран.

В Сейм также было подано 26 тыс. подписей под петицией «За человечный цирк», предлагающей прекратить использование животных в цирке.