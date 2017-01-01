На уроки гособороны в школах потребуется 17 миллионов евро в год

Сегодня комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией провела уже третье заседание по этому вопросу. Инициатива об обязательных уроках гражданской обороны в средних школах и техникумах была концептуально поддержана еще в сентябре, но окончательное решение должно принять правительство.

Директор Центра яунсардзе и информации Айвис Мирбахс и руководитель Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс рассказали, что при Министерстве образования и науки создана рабочая группа, чтобы подготовить конкретную программу и план. Группа подготовит свои предложения к марту будущего года, и тогда предложение снова рассмотрит комиссия.

По расчетам Министерства обороны, для введения уроков потребуется принять на работу 300 инструкторов яунсардзе.

В летних лагерях будут принимать участие только лучшие ученики. Предполагается, что их будет 3000 или 10% от общего числа учащихся.

После окончания средней школы ученик, прошедший военную подготовку, подписывает договор как военнослужащий запаса, что означает возможность быть призванным на службу. Также государство предлагает ввести льготы для таких выпускников - поступление без конкурса в Национальную академию обороны и на бюджетные места в государственных вузах.