Почта предупреждает: посылки из Китая, Польши и Британии придут с опозданием

В связи с чрезмерной загруженностью часть посылок из-за границы прибудет в Латвию по почте с опозданием, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на передачу «Новости LNT».

Так как почтовые сервисы за рубежом перегружены, неизвестно, смогут ли жители получить свои посылки до конца этой недели.

Купленные в популярных азиатских интернет-магазинах еще в начале декабря товары, предусмотренные в качестве рождественских подарков, могут и не успеть прийти в Латвию. Почты Великобритании и Польши уже извинились перед Латвией за то, что в связи с загруженностью посылки будут отправлены в нашу страну только после Рождества.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом число товаров, приобретенных в интернет-магазинах и пересылаемых по почте в посылках, выросло на 25%. Согласно информации передачи, всего за этот год жители Латвии получили более 7,5 млн посылок. Поэтому Latvijas pasts в будущем году приобретет 60 новых транспортных средств для развоза посылок по Латвии.

Кроме того, вторник, 19 декабря, стал последним днем, когда брошенные в ящики Latvijas Pasts письма обычного типа и открытки дойдут до адресатов до Рождества. Однако, если очень нужно отправить рождественское поздравление на этой неделе, в среду и до обеда в четверг это можно сделать за повышенную плату, явившись в почтовое отделение лично.