Привлечение иностранной рабочей силы неизбежно: это может произойти уже в следующем году

Привлечение иностранной рабочей силы в латвийские деревни почти неизбежно, и это может произойти уже в следующем году, заявил сегодня утром в интервью программе LNT «900 секунд» глава «Zemnieku saeima» Юрис Лаздиньш.

Он отметил, что число людей в сельской местности сокращается, поэтому фермеры испытывают недостаток в рабочей силе, и на данный момент это очень актуальная проблема. В течение нескольких лет обсуждалось привлечение иностранной рабочей силы, и Лаздиньш предсказал, что это может произойти уже в следующем году.

Он считает, что самыми близкими странами, откуда будет привлечена рабочая сила - станут Украиной и Беларусью. Однако для определенного числа работников все еще рано формулировать прогнозы.