На рождественские подарки большинство латвийцев выделило больше 60 евро

Поскольку Рождество будет уже в конце этой недели, большинство подарков уже заготовлено, однако часть жителей еще торопится их подготовить. Более половины или 52% жителей Латвии на рождественские подарки в целом израсходовали уже более 60 евро, свидетельствует опрос, проведенный «Maxima Latvija».

Между тем 19% респондентов на праздничные подарки выделили 41-60 евро, 18% респондентов потратили на подарки 21-40 евро, а 11% на то, чтобы порадовать своих родственников и друзей, потратили до 20 евро.

Более трети или 34% жителей подготовили к празднику 4-6 подарков, 31% респондентов планирует подарить 7-10 подарков, еще 15% жителей подготовили до 3 подарков, а еще 19% респондентов упомянули, что им надо подготовить к празднику больше 11 подарков. Только 1% опрошенных не планирует делать подарки к празднику.

Значительная часть или 45% жителей начинают понемногу готовить подарки с начала декабря, 22% откладывают эту работу на последнюю неделю, а 4% планируют справиться с ней в последний момент. Однако часть жителей или 17% начинают готовить подарки уже в ноябре, 4% - уже в октябре, а еще 8% упомянули, что к выполнению этой обязанности приступили намного раньше.

«Сразу после государственных праздников в ноябре жители все более активно начинают покупать разные товары, такие как игрушки и подарочные комплекты, которые, скорее всего, положат под елочку к празднику. В свою очередь, с наступлением времени Адвента, в корзину для покупок все чаще кладут различные праздничные украшения, свечи, а также елочки, различные материалы для упаковки подарков, такие как бумага для подарков, пакеты, ленты. Свое победное шествие в декабре совершают и всевозможные сладости, ведь жители собирают всевозможные праздничные подарки для маленьких участников праздника, а также для коллег и друзей», – делится наблюдениями директор Департамента бизнес-аналитики «Maxima Latvija» Зане Кактиня.