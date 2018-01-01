«Давайте оставим всё, что не рождает в нас света и не генерирует тепла»

Новый 2018 год наступил! Ура! Для кого-то это повод начать всё с чистого листа, оставив вредные привычки, разочарования и обиды в ушедшем, 2017-ом, для кого-то, напротив, повод начать реализацию давно запланированных дел, чтобы стать ещё на один шаг ближе к своей заветной мечте. Коллектив Русского TVNET от всей души поздравляет вас, дорогие читатели, с Новым годом! Пожеланий оказалось так много, что мы не смогли уместить их в одно, общее, поэтому каждый из нас написал своё. Будьте счастливы!

Катя: «Друзья! Давайте оставим здесь и сейчас все, что не рождает в нас света и не генерирует тепла. Давайте попрощаемся с неопределенностью и бессмысленными ожиданиями, с боязнью перемен и внезапными перепадами настроения. Давайте будем активными: увлечённо работать, путешествовать, строить наполеоновские планы! Почаще говорить друг другу «Спасибо», и вообще, почаще друг с другом разговаривать. Давайте возьмём с собой все, что связано с любовью: любовь к друзьям, к нашей родине, любовь к нашим семьям, любовь к повседневным занятиям и необычным увлечениям, любовь к себе и, главное, любовь к жизни! Я желаю вам, чтобы ожидания чаще совпадали с реальностью. Чтобы 2018 год был тёплым, ярким и щедрым! Пусть он принесёт нам только хорошие перемены!»

FOTO: Flickr / Kevin Dooley

Вика: «Уважаемые все! Желаю каждому из вас просыпаться от запаха ароматного кофе, а не от звука перфоратора соседей, меньше стоять в пробках и очередях на кассах. Тем, кто в 2017 году сидел на диете, желаю почаще лакомиться любимыми вкусностями, приготовленными не вами, тем, кто много работал – больше отдыхать в кругу семьи, а тем, кто скучал дома, желаю чаще встречать рассвет в аэропорту с туристической картой в руках!»

FOTO: Flickr / Mike Kniec

Юля: «Пусть Новый год принесет больше позитивных эмоций. Пусть каждое утро радует, каждый день бодрит, а каждый вечер умиротворяет. Пусть в Латвии будет чуть больше солнца. Пусть 2018 год будет удачным и интересным. Пусть все ваши позитивные мечты исполнятся. С Новым годом!»

FOTO: Flickr / Antonio Castagna

Саша: «В новом году хочется пожелать всем спокойствия. Меньше стрессов и негатива, больше отдыха и гармонии. Пусть у каждого из вас появится то, что ему действительно необходимо, и не важно, что это - любимый человек, здоровье, собственное жилье, идеальная работа, вставная челюсть или немножко ума. Станьте в этом году немного лучше, забудьте плохое, вспомните хорошее. Станьте идеалом для самих себя, полюбите себя еще больше, живите в гармонии с собой. Будьте счастливыми, пусть в новом году вам ни разу не захочется ныть!»

FOTO: Flickr / Kevin Dooley

Оксана: «В этот новый год, как мы уже знаем, год Желтой Собаки хочется пожелать вам оставаться преданными себе, своим друзьям и близким. Оставаться преданными всем добрым делам, которые вы начали в уходящем году или только планируете начать. Друзья, не уставайте улыбаться, радоваться простым вещам, замечать красоту вокруг и верить в чудеса, даже если вам «глубоко за…». Везения, и, конечно, здоровья вам и вашим дорогим сердцу людям! С Новым годом!»

FOTO: Flickr / A_Peach

Анджела: «Хочется всем нам пожелать, чтобы в наступающем году произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Конечно же, достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами».

FOTO: Flickr / Marco Verch

Марина: «Желаю всем нам ясности целей и мыслей, понимания подлинных своих желаний, смелости и настойчивости в осуществлении задуманного. А также — более легкого и спокойного отношения к жизни. Пусть в ней найдется место для творчества, любви, общения с близкими и дорогими людьми, путешествий и приятных мелочей».

FOTO: Flickr

Андрей: Всем желаю перемен. Перемен, которых ты так долго ждешь, к которым, осторожно, как к струне, прикасаешься поначалу лишь одним пальчиком, а потом все смелее и смелее... На все струны, на все нужные аккорды! Понимая их суть, и веря, что они к лучшему. Прежние, некогда любимые мелодии, хоть и останутся в памяти, вызывая щемящую тоску, но надоели и неинтересны. Настало время новых...

Катрина: «Новый год - волшебный праздник! И не только потому, что это нарядная елка, ароматные мандарины, полный яств праздничный стол, подарки и веселье до утра в кругу родных и друзей. Главное, что, сколько бы нам ни было лет, мы продолжаем верить в новогоднее чудо - в перемены, которые непременно начнут происходить, как только пробьют куранты. И так и будет! Только давайте не забывать, что многое зависит от нас самих. Умейте радоваться каждому дню, цените то, что имеете, дарите добро, берегите близких, совершайте поступки, мечтайте, дерзайте, живите! Тепла всем, добра, любви и благополучия! Пусть в вашем доме всегда будет уютно, на душе - спокойно, на сердце - радостно, и да сбываются мечты!»