Московский праздник Рождества: елочка по-латышски

В посольстве Латвии в Москве уже отпраздновали «детское» Рождество. По традиции, ученики воскресной латышской школы при посольстве каждый год отмечают главные праздники страны, а Рождество и Новый год относятся к числу самых любимых. Какие традиции связаны с Рождеством? Почему латышского Деда Мороза зовут «Рождественским дедушкой»? И каким будет в Латвии год столетия страны?

Открытая праздник, чрезвычайный и полномочный посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожелал всем красивого праздника и богатого радостями, знаниями и успехами нового года.

FOTO: Каспарс Свиланс, посольство ЛР в РФ

Воспитанники школы показали подготовленное специально к празднику представление с музыкальными и танцевальными номерами. А рождественский гном устраивал игры, загадывал загадки и вручал детям честно заработанные выступлениями подарки.

FOTO: Каспарс Свиланс, посольство ЛР в РФ

В латвийском посольстве воскресную школу ласково называют не «скола», а «сколиня», ведь это - любимое детище нескольких поколений латвийских дипломатов. Создана школа более 20 лет назад, когда первым поле восстановления независимости Латвии послом в Москве работал поэт Янис Петерс.

Традиции школы развивали его преемники. В том числе традицию главную: в школе не только учат латышский язык, но и знакомят с Латвией, ее традициями, песенной и музыкальной культурой, историей и современностью страны. В разные времена на занятия в посольство дважды в месяц приезжали и более 50, и менее 10 ребятишек. Сейчас здесь 42 воспитанника.

FOTO: Каспарс Свиланс, посольство ЛР в РФ

Не так давно возможность изучать латышский язык при посольстве получили и взрослые. Ведь и педагогический, и родительский коллектив вокруг школы сложился очень творческий и активный. Вот родители и призадумались, чем бы им заниматься полезным, пока дети учатся, танцуют, поют и рисуют на занятиях...

И Астра Курме, работавшая тогда послом Латвии в России, поддержала стремление родителей, а Центр языка помог посольству с преподавателями. С новым послом Латвии в России Марисом Риекстиньшем, приступившим к работе в сентябре, ребята из латышской школы уже хорошо знакомы: вместе сажали рябину в посольском садике, праздновали День Лачплесиса.

FOTO: Каспарс Свиланс, посольство ЛР в РФ

В канун Рождества и Нового года латышская школа в Москве желает всем своим друзьям и соотечественникам самых сердечных и задушевных праздников и хорошего нового года.

Посольство Латвии в РФ, официальный сайт

Праздник в посольстве на улице Чаплыгина не единственная традиция, из года в год связывающая Латвию и Россию. В конце декабря проходят традиционные «Дни Риги в Москве». И вплоть до 14 января в рамках международного фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве на Тверской будет работать «Рижский домик» с традиционными латвийскими сладостями, изделиями мастеров и рождественскими подарками.