Подводим итоги: кто в этом году прославил Латвию на весь мир

Подводить итоги года всегда приятно, особенно, когда есть позитивные результаты и достаточно поводов для гордости. Давайте посмотрим, чем наша страна прославилась в мире в этом году, чтобы перелистнуть последнюю страницу 2017-го, и с новыми силами начать вписывать очередные успехи на первую страницу наступающего года.

Латвийская балерина Эвелина Годунова выигрывает престижный конкурс

FOTO: Коллаж

Летом 2017 года латвийская балерина Эвелина Годунова получила золото на XIII Международном конкурсе артистов балета и хореографов, прошедшем в Москве. Этот конкурс проходит раз в четыре года начиная уже с 1969-го, и считается одним из самых престижных в мире. В этом году в нем участвовали 126 артистов балета и 30 хореографов.

В июле президент Латвии Раймонд Вейонис принял у себя балерину Эвелину Годунову и отметил ее заслуги: «Достижения наших танцовщиков балета на одном из трех самых престижных конкурсов достойны высокой оценки. Эти заслуги способствуют узнаваемости Латвии в мире культуры и искусства».

Эвелина на своей страничке в Facebook отметила, что это была честь для нее, а также добавила «Прекрасно попили кофе».

Латвийская настольная игра признана лучшей в мире

Настольная игра «Ice Cool», созданная предприятием «Brain Games», в этом году признана лучшей детской настольной игрой в мире в категории детских игр престижнейшей награды «Spiel des Jahres» (Лучшая игра года). О том, что Ice Cool номинирована в качестве одной из трех лучших игр года стало известно 22 мая этого года. Однако почти месяц спустя, на церемонии награждения, игра латвийского производства получила главный приз. На нее прибыли и авторы из Латвии: Эгил Грасманис, Янис Грунте, Эдгар Закис и Рейнис Бутанс. Эта четверка авторов трудится под псевдонимом Brian Gomez, который можно прочитать и на коробках с играми. Иллюстратором игры стал известный латышский художник Рейнис Петерсонс.

Остапенко прославляет Латвию и становится первой теннисисткой страны

Об Алене Остапенко, выигравшей свой дебютный финал на турнирах «Большого шлема», заговорил весь мир. 10 июня Латвийская теннесистка Елена Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017, выиграв свой дебютный финал. В решающем матче Остапенко победила румынку Симону Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа, за которые румынка не сделала ни одного эйса против 3 подач навылет у соперницы. Для 20-летней Остапенко эта победа стала первой в карьере в одиночных турнирах WTA.

Алену встречали в аэропорту сотни поклонников с цветами, овациями и подарками. Юные теннисистки и просто поклонники бросились к Остапенко за автографами, юная звезда только успевала подписывать открытки, блокноты.

Латвия вновь попробует получить «Оскар»

В 2018 году в Лос-Анджелесе пройдет 90-я церемония вручения «Оскара». От Латвии, как лучший фильм на иностранном языке, выдвинута артхаусная картина «Хроникa Мелании» режиссера Виестурса Кайришса. Конкурентом была комедия «Свингеры» — одна из самых посещаемых в истории нынешнего латышского кино, 110 тысяч зрителей. Впрочем, «Хроники Мелании» за два года тоже посмотрели 75 тысяч человек.

Это черно-белый рассказ о сибирских страданиях ссыльной писательницы Мелании Ванаги, снятый по ее книге. Страдает она в том числе и от жуткого местного населения. Сибирь снимали в Латгалии, на границе с Россией. В главной роли — швейцарская актриса Сабина Тимотео.

Майрис Бриедис становится чемпионом мира по версии WBC

2 апреля в Дортмунде (Германия) ночью завершился поединок, в котором 32-летний латвиец Майрис Бриедис победил единогласным решением судей 32-летнего немца Марко Хука. Бриедис одержал победу по решению судей, так как боксеры провели полные 12 раундов. Победу Бриедису по очкам присудили все трое судей - 116:111, 117:110 и 118:109. Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

Вентспилсчане устанавливают Рекорд Гиннеса

В честь 100-летнего юбилея Латвии в Вентспилсе установили мировой рекорд Гиннеса в номинации «Самой быстрой и масштабной одновременной посадки луковичных цветов». 9 апреля в 12 часов дня 1294 участников, разделенные на 52 команды одновременно высадили на лугу Сарканмуйжи 7764 саженцев нежных подснежников.

Spilgtākie mirkļi, kā Ventspilī tika uzstādīts Ginesa pasaules rekords–Visvairāk cilvēku vienlaikus stāda sīpolpuķes!https://t.co/lvOWueRtPk pic.twitter.com/fClULghBi3— Ventspils.lv (@Ventspilslv) 8 апреля 2017 г.

Модель из Латвии становится «Miss Eiropa 2017»

Участница и организатор нескольких конкурсов красоты Дианы Кубашоева в этом году завоевала звание «Miss Eiropa 2017», получив драгоценную корону, стоимостью в 350 000 евро, и прекрасные подарки. Конкурс проходил в Сеуле (Южная Корея) и в нем приняли участие девушки из 35 стран.

«Голливуд» приезжает в Скрунду снимать кино о супергероях

Киностудия «Baltic Pine Films» сообщила, что значимая часть нового фильма о супергероях студии «Warner Bros.» «Лига справедливости» («Justice League»), которая вышла на экраны 17 ноября в том числе и в Латвии, снят в бывшем военном городке Скрунда.

В фильме, где одновременно встречаются супергерои Бетмен, Чудо-жещина, Аквамен, Киборг и Флэш, чтобы после гибели Супермена снова спасти мир от сверхъестественных монстров и надвигающейся катастрофы, значимая сцена снята в заброшенном военном городке Скрунда.

По правде говоря, ни один из голливудских актеров - ни Бен Аффлек, ни Генри Кавилл и Галь Гадот, в Латвию не приезжали, однако команда фильма нашу страну посетила.