Подводим итоги: кто в этом году прославил Латвию на весь мир

Подводить итоги года всегда приятно, особенно, когда есть позитивные результаты и достаточно поводов для гордости. Давайте посмотрим, чем наша страна прославилась в мире в этом году, чтобы перелистнуть последнюю страницу 2017-го, и с новыми силами начать вписывать очередные успехи на первую страницу наступающего года.
Латвийская балерина Эвелина Годунова выигрывает престижный конкурс
Летом 2017 года латвийская балерина Эвелина Годунова получила золото на XIII Международном конкурсе артистов балета и хореографов, прошедшем в Москве. Этот конкурс проходит раз в четыре года начиная уже с 1969-го, и считается одним из самых престижных в мире. В этом году в нем участвовали 126 артистов балета и 30 хореографов.
В июле президент Латвии Раймонд Вейонис принял у себя балерину Эвелину Годунову и отметил ее заслуги: «Достижения наших танцовщиков балета на одном из трех самых престижных конкурсов достойны высокой оценки. Эти заслуги способствуют узнаваемости Латвии в мире культуры и искусства».
Эвелина на своей страничке в Facebook отметила, что это была честь для нее, а также добавила «Прекрасно попили кофе».
Латвийская настольная игра признана лучшей в мире
Настольная игра «Ice Cool», созданная предприятием «Brain Games», в этом году признана лучшей детской настольной игрой в мире в категории детских игр престижнейшей награды «Spiel des Jahres» (Лучшая игра года). О том, что Ice Cool номинирована в качестве одной из трех лучших игр года стало известно 22 мая этого года. Однако почти месяц спустя, на церемонии награждения, игра латвийского производства получила главный приз. На нее прибыли и авторы из Латвии: Эгил Грасманис, Янис Грунте, Эдгар Закис и Рейнис Бутанс. Эта четверка авторов трудится под псевдонимом Brian Gomez, который можно прочитать и на коробках с играми. Иллюстратором игры стал известный латышский художник Рейнис Петерсонс.
Остапенко прославляет Латвию и становится первой теннисисткой страны
Об Алене Остапенко, выигравшей свой дебютный финал на турнирах «Большого шлема», заговорил весь мир. 10 июня Латвийская теннесистка Елена Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017, выиграв свой дебютный финал. В решающем матче Остапенко победила румынку Симону Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа, за которые румынка не сделала ни одного эйса против 3 подач навылет у соперницы. Для 20-летней Остапенко эта победа стала первой в карьере в одиночных турнирах WTA.
Алену встречали в аэропорту сотни поклонников с цветами, овациями и подарками. Юные теннисистки и просто поклонники бросились к Остапенко за автографами, юная звезда только успевала подписывать открытки, блокноты.
Латвия вновь попробует получить «Оскар»
В 2018 году в Лос-Анджелесе пройдет 90-я церемония вручения «Оскара». От Латвии, как лучший фильм на иностранном языке, выдвинута артхаусная картина «Хроникa Мелании» режиссера Виестурса Кайришса. Конкурентом была комедия «Свингеры» — одна из самых посещаемых в истории нынешнего латышского кино, 110 тысяч зрителей. Впрочем, «Хроники Мелании» за два года тоже посмотрели 75 тысяч человек.
Это черно-белый рассказ о сибирских страданиях ссыльной писательницы Мелании Ванаги, снятый по ее книге. Страдает она в том числе и от жуткого местного населения. Сибирь снимали в Латгалии, на границе с Россией. В главной роли — швейцарская актриса Сабина Тимотео.
Майрис Бриедис становится чемпионом мира по версии WBC
2 апреля в Дортмунде (Германия) ночью завершился поединок, в котором 32-летний латвиец Майрис Бриедис победил единогласным решением судей 32-летнего немца Марко Хука. Бриедис одержал победу по решению судей, так как боксеры провели полные 12 раундов. Победу Бриедису по очкам присудили все трое судей - 116:111, 117:110 и 118:109. Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.
Вентспилсчане устанавливают Рекорд Гиннеса
В честь 100-летнего юбилея Латвии в Вентспилсе установили мировой рекорд Гиннеса в номинации «Самой быстрой и масштабной одновременной посадки луковичных цветов». 9 апреля в 12 часов дня 1294 участников, разделенные на 52 команды одновременно высадили на лугу Сарканмуйжи 7764 саженцев нежных подснежников.
Spilgtākie mirkļi, kā Ventspilī tika uzstādīts Ginesa pasaules rekords–Visvairāk cilvēku vienlaikus stāda sīpolpuķes!https://t.co/lvOWueRtPk pic.twitter.com/fClULghBi3— Ventspils.lv (@Ventspilslv) 8 апреля 2017 г.
Модель из Латвии становится «Miss Eiropa 2017»
Участница и организатор нескольких конкурсов красоты Дианы Кубашоева в этом году завоевала звание «Miss Eiropa 2017», получив драгоценную корону, стоимостью в 350 000 евро, и прекрасные подарки. Конкурс проходил в Сеуле (Южная Корея) и в нем приняли участие девушки из 35 стран.
«Голливуд» приезжает в Скрунду снимать кино о супергероях
Киностудия «Baltic Pine Films» сообщила, что значимая часть нового фильма о супергероях студии «Warner Bros.» «Лига справедливости» («Justice League»), которая вышла на экраны 17 ноября в том числе и в Латвии, снят в бывшем военном городке Скрунда.
В фильме, где одновременно встречаются супергерои Бетмен, Чудо-жещина, Аквамен, Киборг и Флэш, чтобы после гибели Супермена снова спасти мир от сверхъестественных монстров и надвигающейся катастрофы, значимая сцена снята в заброшенном военном городке Скрунда.
По правде говоря, ни один из голливудских актеров - ни Бен Аффлек, ни Генри Кавилл и Галь Гадот, в Латвию не приезжали, однако команда фильма нашу страну посетила.