Госконтроль обвинил «Ригас межи» в искажении конкуренции

Принимая участие в производстве пиломатериалов, муниципальное предприятие «Ригас межи» занимается немотивированной предпринимательской деятельностью, которая искажает конкуренцию. Этот бизнес не соответствует ни целям предприятия, ни функциям, которые делегировало ему Рижское самоуправление, постановил в результате ревизии Госконтроль.

«Ригас межи», наряду с задачами, поставленными самоуправлением (управление лесными территориями Риги, парками и садами, Межапарком) учредило лесопилку «Norupe» с целью переработки древесины и получения прибыли.

Это отрицательно влияет на конкуренцию на рынке древесины, потому что «Ригас межи» может приобретать сырье по цене в три раза меньше, чем большинство частных предприятий, и без этого преимущества лесопилка работала бы с убытками. Если бы лесопилки не было, «Ригас межи» могло бы управлять садами и парками Риги целый год, не требуя на это финансирование из средств самоуправления.

Совет по конкуренции также считает необоснованным участие муниципального предприятия «Ригас межи» в бизнесе. Участие государственных и муниципальных предприятий в бизнесе допустимо, если частный сектор не способен обеспечить товары и услуги, однако в деревообработке конкуренция вполне достаточна.

О результатах ревизии Госконтроль известит комиссию Сейма по публичным расходам и ревизиям.