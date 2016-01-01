Опыт парикмахерской Пурвциемса: «полотенца не стирают, а просто высушив, используют вновь»

«Заметила, что в одном рижском салоне на Дзелзавас, предпочитают вести «зеленый образ жизни». Полотенца, которыми клиентам вытирают голову, не стирают, а просто сушат в помещении вместе с мусорными мешками», пишет одна зрительница Bez Tabu.

Зрительница прислала несколько фото на которых видно, что в помещении, где находится система отопления и мешки с отходами - стоит и сушилка с полотенцами.

Когда журналисты Bez Tabu пришли в салон и показали присланные фотографии управляющей, между ними состоялся достаточно невнятный разговор:

Журналист: Это ваши полотенца?

Управляющий: Кто все это организовал?

Журналист: Это ваши полотенца?

Управляющий: Честно говоря ……

Журналист: Это ваши полотенца?

Управляющий: Честно говоря…… Мусор да ………

Журналист: А полотенца?

Управляющий: У на был потоп, полотенцами пришлось мыть полы

Журналист: То есть, это ваши полотенца?

Управляющий: Да

Управляющий отрицает, что полотенца, используемые для сушки волос клиентов, сушатся подобным образом и повторно используются. В парикмахерской есть собственная стиральная машина, в ней полотенца моют, она связана с водоснабжением и канализацией.

Журналисты вместе с управляющей отправляются осмотреть стиральную машину, но спустившись вниз, представителей СМИ удивил вид дренажной трубы стиральной машины герметизированный липкой лентой. Более того, конец трубы для сточных вод был заблокирован поверх лежащим мешком для мусора. Кран, для подачи воды, также был заклеен. Управляющий салона говорит, что во всем виновата администратор салона.

Журналист: Вы сказали, что в субботу стирали полотенца

Управляющий: Да

Журналист: Получается, что кто-то из администрации пришел сегодня (понедельник) и все отстединил?

Управляющий: Да, я в субботу стирала белье, поэтому, все может быть. Я не знаю...

Проверка там была в 2016 году. Серьезных нарушений не было, полотенца стирали в прачечной. Перед тем, как отправится на стирку, полотенца сушили в салоне, так как нельзя было носить мокрое белье.

Больше никаких сообщений о нарушениях не поступало.

ФОТО и ВИДЕО можно посмотреть перейдя по ссылке