Вузы и колледжи традиционно объявляют прием студентов не только осенью, но и зимой. Обобщенная до конца ноября Национальной базой данных возможностей образования (NIID.Iv) информация свидетельствует, что зимний набор планируется в 28 вузах или их филиалах в Риге и в регионах по 184 программам.

Во время зимнего набора этого учебного года вузы и колледжи предлагают 35 программ высшего профессионального образования первого уровня, 59 бакалаврских программ, 16 программ высшего профессионального образования, 61 программу магистратуры, 1 программу профессионального обучения после основной учебы и 12 докторских.

Предложение высших учебных заведений для зимнего приема обширно и охватывает все виды программ: можно учиться как на профессиональных, так и на академических программах, начиная от колледжа до докторантуры. Разнообразно и предложение предлагаемых тематических отраслей.

Традиционно большинство программ относится к социальным знаниям: экономика, предпринимательская деятельность, управление бизнесом, торговля, бухгалтерский учет, финансы, юриспруденция, но все более популярными в зимнее время становятся учебные программы в других областях: инженерия и технология, теология, медицина и т. д.

Обучаться можно на дневном или вечернем заочном или частично заочном отделении, в т. ч. в форме дистанционного или электронного обучения. С каждым годом увеличивается число программ дистанционного обучения: нынче предлагаются 53 зимние программы на всех уровнях обучения.

Дистанционное обучение позволяет учиться в любое время и в любом месте, где доступен интернет, и эту форму обучения часто выбирают те, кто хочет совмещать учебу с работой или уходом за ребенком, или те, чье место проживания в данный момент находится за пределами Латвии.

Учится можно только платно? Зимой вузы и колледжи предлагают возможность учиться, в основном, за плату, но существуют также бюджетные места или специальные скидки для претендентов. Например, обучение за средства госбюджета в некоторых программах предлагается на дневном отделении Резекненской академии технологий (РТА) и Рижского технического университета (РТУ). В свою очередь, РТУ, Колледж руководства бизнесом и другие предлагают специальные скидки для зимних абитуриентов.

Точную информацию о количестве бюджетных мест и стоимости обучения зимнего набора можно получить, обратившись в выбранное высшее учебное заведение.

Новшества зимнего приема 2017/2018 года

Для желающих поступить в рамках зимнего приема предлагаются также новые программы в разных отраслях.

Так, Латвийский университет будет принимать студентов на новую междисциплинарную программу «Европейская интеграция и глобальное развитие», которая объединит политику, социологию и коммуникацию. Программа будет осуществляться на английском языке и предлагать возможность учиться в современной международной среде. Латвийский Университет также запустит новую профессиональную программу бакалавра «Управление промышленной инженерией», выпускники которой станут квалифицированными инженерами системного менеджмента с междисциплинарными знаниями: в процессе обучения акцент будет ставиться на развитие управленческих и инженерных навыков, знаний, касающихся процесса производства, а также знание принципов управления бизнесом, внедрение качественных экономических расчетов.

Институт транспорта и связи разработал новую профессиональную магистерскую программу, получившую лицензию, -- «Управление авиацией», целью которой является подготовка менеджеров международных авиационных компаний с глубокими знаниями, навыками и компетенциями в различных областях управления в современной авиаотрасли. Программа реализуется на английском языке.

ООО «Международный колледж косметологии» разработал и получил лицензию на новую профессиональную программу высшего профессионального образования первого уровня в области здравоохранения - в зимний набор 2017/18 студенты, интересующиеся как средним, так и высшим медицинским образованием, смогут подать заявку на учебу в программе «Лечебный массаж», где получат квалификацию массажиста.

Дополнительную информацию о новых программах обучения в 2017/2018 году можно получить на странице NIID. Iv в статье «Новые программы обучения в вузах в 2017/2018 году».

Лицензирование и аккредитация Перед подачей документов советуем убедиться в том, лицензирована ли выбранная программа и аккредитовано ли образование. Информацию о статусе аккредитации можно найти в Регистре направлений образования Академического информационного центра, в описаниях программ в Базе данных возможностей образования NIID.Iv или на домашней странице вуза.

Дополнительная информация

На странице NIID.Iv опубликованы также статьи о зимнем наборе на профессиональные программы образования:

Профессиональное образование за бюджетные средства Фондов Евросоюза -Молодежная гарантия

Jauniešu garantijas ziemas uzņemšanā aicina bez maksas apgūt 64 profesijas

Профессиональное образование за средства госбюджета.

Информация о зимнем наборе на программы высшего образования постоянно дополняется!

Актуальную информацию и список вузов с зимним набором можно найти в базе данных NIID.Iv, введя ключевые слова «ziemas uzņemšana augstākā izglītība».

Ziemas uzņemšana augstākās izglītības programmās 2017./18. gadā

Перевод «Ezerzeme»

