С 1 января ликвидирован автобусный маршрут Рига-Дубулты

С учетом того, что количество пассажиров на маршруте 7021 Рига-Дубулты и на маршруте 7023 Рига-Слока за девять месяцев года уменьшилось на 6,7% и эти маршруты перекрываются с электричками, с 1 января 20189 года маршрут Рига-Дубулты будет ликвидирован, а в Слоку уменьшится количество рейсов.

Как сообщили в автотранспортной дирекции, по рабочим дням из Юрмалы в Ригу будет выполняться 96 рейсов.

За девять месяцев по маршрутам из Риги в Дубулты и Слоку перевезено более 358 тыс. пассажиров, что на 6,7% меньше, чем годом ранее.

На 7,8% уменьшились поступления от билетов. За этот же период убытки на маршрутах поездов повысились на 2,3%.

Кроме маршруток, из Дубулты в Ригу ежедневно обеспечиваются 34 рейса поездов, а в летний период их количество намного увеличивается.