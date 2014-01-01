В этом сезоне в Латвии зарегистрировано 14 случаев заболевания гриппом

С начала сезона гриппа - середины ноября - в Латвии зарегистрировано 14 клинических случаев заболевания гриппом, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

На прошлой неделе во включенных в мониторинг ЦКПЗ 70 практиках семейных врачей было зарегистрировано три случая заболевания гриппом: два - в Даугавпилсе, один - в Риге. Заболели дети в возрасте от пяти до 14 лет.

На прошлой неделе немного повысилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) - было зарегистрировано в среднем 1142 заболевших на 100 тыс. жителей. На предыдущей неделе было зарегистрировано 1137,3 случая заболевания ОРВИ. Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Юрмале и Вентспилсе, чаще болеют дети.

С подозрением на грипп на прошлой неделе в Риге были госпитализированы три человека, включая одного малолетнего ребенка.

Пока интенсивность гриппа в Латвии сохраняется на низком уровне, отмечает ЦПКЗ. Эпидемия гриппа может начаться в начале января, но это лишь прогноз, подчеркивают специалисты.