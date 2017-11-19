Куда сходить в Риге, чтобы снова поверить в Деда Мороза

Если вы смотрите на календарь и не чувствуете приближения зимнего волшебства, новогодние фильмы и рождественские песни не создают атмосферу грядущих торжеств, а ёлочка всё ещё пылится на антресолях, вам пора бороться с хандрой! Надевайте тёплый пуховик и удобную обувь, берите своих родных и близких за руку, и вперёд, на поиски новогоднего настроения и предвкушения чуда! В подборке Русского TVNET - места, посетив которые, вы гарантировано вернётесь в детство и снова поверите в Деда Мороза.

Классика жанра: Lido

Lido на улице Краста - классическое место времяпрепровождения в любой сезон. Сюда мы ездим и со своими семьями, и с гостями столицы. Однако именно в канун зимних праздников здесь особенно уютно.

😍🎄 A post shared by Ксения Вишневская (@kseniavishnya) on Dec 20, 2017 at 8:36am PST

Арендуйте коньки и под звуки рождественских песен оттачивайте своё мастерство фигурного катания, фотографируйтесь с Дедом Морозом, а позже - согрейтесь ароматным глинтвейном!

😁 A post shared by Дарья_Vladimirovna (@darja_vladimirovna_) on Dec 19, 2017 at 12:32pm PST

A post shared by Eduard Salatkov (@salatkovs) on Dec 9, 2017 at 10:04am PST

Рождественский рынок на Домской площади

Рождественский рынок в самом сердце «Старушке» - место, где можно не только полакомиться пипаркукас, жареным миндалём и копченостями, но и купить рождественские подарки для своих близких - узорчатые варежки, деревянные и керамические поделки, продукцию латвийских производителей - мёд, восковые свечи, цукаты и т.д.

Не забудьте полюбоваться на главную рижскую ёлочку, загадать желание и поцеловать свою вторую половинку в специальном «месте для поцелуев».

Vēl joprojām iemīlējušies 💏 A post shared by Renars Zelcs (@renarszelcs) on Dec 20, 2017 at 11:39am PST

Колесо обозрения и кролики на Эспланаде

Ярмарка у Эспланады – особенная. Здесь не только можно найти товары местных фермеров и умельцев, но и посмотреть на кроликов!

В этом году здесь можно прокатиться и на чёртовом колесе - не забудьте загадать желание и вдоволь налюбоваться на вечернюю предновогоднюю столицу.

Санта Клаус и рождественское чудо на площади Ливу

На площади Ливу также можно купить подарки и сувениры, полакомиться рождественскими вкусностями и насладиться горячими напитками.

Не забудьте взять с собой своих младших братьев и сестер, детей, племянников и внуков - здесь их ожидает множество приятных сюрпризов – встреча с Санта-Клаусом и гномами, подарки, конкурсы и игры.

23 декабря - последний день работы благотворительного домика Laima

Пропитаться атмосферой Рождества и сделать доброе дело, подарив сказку тому, кому она нужна больше всего, можно в благотворительном домике Laima, который за 5 лет своей работы порадовал более 3 700 детей со всей страны.

A post shared by Kristiine Cakare (@kristiine_c) on Nov 25, 2017 at 10:19am PST

На сайте проекта Laimasnamins.lv каждый может посмотреть часть открыток, которые подготовили дети, ознакомиться с информацией об их авторах и узнать, о чем мечтают дети на Рождество. Также на сайте можно следить за тем, сколько подарков уже подготовлено и сколько еще детей ждут исполнения своих желаний. Открытку можно выбрать в интернете, а подарок нужно доставить в благотворительный домик «Laima» в Риге, у часов «Laima».

Дизайнерские предновогодние выходные в Kalnciema kvartāls

В квартале отреставрированных деревянных домов на улице Калнциема каждую субботу проходит ставшая уже традиционной ярмарка — новый праздничный акцент в повседневной жизни старых районов Пардаугавы.

no rītdienas Mākslas Medībās ✨©Rūdolfs Štāmers A post shared by MĀKSLAS MEDĪBAS (@makslasmedibas) on Dec 8, 2017 at 3:16am PST

В преддверии новогодних праздников в этом году здесь можно купить дизайнерские украшения, тематические предметы интерьера и выбрать новогодние подарки, перекусить, а также посетить выставку-распродажу «Mākslas medības».

Уютный и фотогеничный Berga bazārs

Если вы гуляете в центре города, обязательно загляните в квартал Берга для того, чтобы сделать несколько праздничных «селфи» в новогодних инсталляциях и фотогеничных закоулках и «двориках»!

А после фотосессии отправляйтесь поужинать в одном из расположенных здесь уютных кафе.

Если вы знаете другие места с праздничной атмосферой, напишите о них в комментариях!