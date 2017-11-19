Куда сходить в Риге, чтобы снова поверить в Деда Мороза

Если вы смотрите на календарь и не чувствуете приближения зимнего волшебства, новогодние фильмы и рождественские песни не создают атмосферу грядущих торжеств, а ёлочка всё ещё пылится на антресолях, вам пора бороться с хандрой! Надевайте тёплый пуховик и удобную обувь, берите своих родных и близких за руку, и вперёд, на поиски новогоднего настроения и предвкушения чуда! В подборке Русского TVNET - места, посетив которые, вы гарантировано вернётесь в детство и снова поверите в Деда Мороза.
Классика жанра: Lido
Lido на улице Краста - классическое место времяпрепровождения в любой сезон. Сюда мы ездим и со своими семьями, и с гостями столицы. Однако именно в канун зимних праздников здесь особенно уютно.
Арендуйте коньки и под звуки рождественских песен оттачивайте своё мастерство фигурного катания, фотографируйтесь с Дедом Морозом, а позже - согрейтесь ароматным глинтвейном!
Рождественский рынок на Домской площади
Рождественский рынок в самом сердце «Старушке» - место, где можно не только полакомиться пипаркукас, жареным миндалём и копченостями, но и купить рождественские подарки для своих близких - узорчатые варежки, деревянные и керамические поделки, продукцию латвийских производителей - мёд, восковые свечи, цукаты и т.д.
Не забудьте полюбоваться на главную рижскую ёлочку, загадать желание и поцеловать свою вторую половинку в специальном «месте для поцелуев».
Колесо обозрения и кролики на Эспланаде
Ярмарка у Эспланады – особенная. Здесь не только можно найти товары местных фермеров и умельцев, но и посмотреть на кроликов!
В этом году здесь можно прокатиться и на чёртовом колесе - не забудьте загадать желание и вдоволь налюбоваться на вечернюю предновогоднюю столицу.
Тот, кто не разучился верить в сказку, способен притягивать к себе чудеса ✨🎪 ... Когда еще лежишь в кровати, кутаясь в одеяло, и чувствуешь, что сейчас идет снег - это декабрь ❄️🦔 Когда воздух поёт апельсиново-шоколадными ароматами, а руки пахнут еловыми шишками - это декабрь 🌲 Когда снег хрустит под ногами, а Твои следы заметает прежде, чем Ты пойдешь обратно - это декабрь 🐾🐇Когда чашка горячего шоколада - просто необходимое вечернее волшебство - это декабрь ☕️ Когда воздух пушист так, что в Тебе просыпается беспричинное счастье - это декабрь 👀🎁 Ну что, детки, любите декабрь? #riga #rigacity #rigaonline #rigaofficial #visitriga #rigainsta #rigailoveyou
Санта Клаус и рождественское чудо на площади Ливу
На площади Ливу также можно купить подарки и сувениры, полакомиться рождественскими вкусностями и насладиться горячими напитками.
Не забудьте взять с собой своих младших братьев и сестер, детей, племянников и внуков - здесь их ожидает множество приятных сюрпризов – встреча с Санта-Клаусом и гномами, подарки, конкурсы и игры.
23 декабря - последний день работы благотворительного домика Laima
Пропитаться атмосферой Рождества и сделать доброе дело, подарив сказку тому, кому она нужна больше всего, можно в благотворительном домике Laima, который за 5 лет своей работы порадовал более 3 700 детей со всей страны.
На сайте проекта Laimasnamins.lv каждый может посмотреть часть открыток, которые подготовили дети, ознакомиться с информацией об их авторах и узнать, о чем мечтают дети на Рождество. Также на сайте можно следить за тем, сколько подарков уже подготовлено и сколько еще детей ждут исполнения своих желаний. Открытку можно выбрать в интернете, а подарок нужно доставить в благотворительный домик «Laima» в Риге, у часов «Laima».
Дизайнерские предновогодние выходные в Kalnciema kvartāls
В квартале отреставрированных деревянных домов на улице Калнциема каждую субботу проходит ставшая уже традиционной ярмарка — новый праздничный акцент в повседневной жизни старых районов Пардаугавы.
В преддверии новогодних праздников в этом году здесь можно купить дизайнерские украшения, тематические предметы интерьера и выбрать новогодние подарки, перекусить, а также посетить выставку-распродажу «Mākslas medības».
Праздник к нам приходит ❄️🎄🛍 - - #елки #новыйгод #скороновыйгод #travelmore #travelbag #travelling #latvija #latvia #riga #подарки #игрушки #presents #happynewyear #newyear #merrychristmas #winter #ziema #зимаблизко #зима #праздниккнамприходит #готовимсякновомугоду #готовимся #beautifulworld #beautifulview рига #латвия #латвия🇱🇻 #зеленое #красное #корица
Привет! 🔥🔥🔥Вчера у меня сложился первый опыт уличной торговли. Жутко интересно, если бы не этот ноябрьский холод. Люди, способные к продаже в морозы — настоящие герои. Рождественские венки на фото -- это те, которые остались, их всё ещё можно приобрести у меня или у @berta_mair :) Поддержим отечественного производителя, рождество и уличную торговлю! 🌟❤️🎄 #купивеноквофис #рига #ригалв #калнциема #латвия #🇱🇻 #riga #latvija #adventcalendar #advents #ziemassvetki #xmas #wreath #vainadziņš #art #craft #handmade #forsale
Уютный и фотогеничный Berga bazārs
Если вы гуляете в центре города, обязательно загляните в квартал Берга для того, чтобы сделать несколько праздничных «селфи» в новогодних инсталляциях и фотогеничных закоулках и «двориках»!
А после фотосессии отправляйтесь поужинать в одном из расположенных здесь уютных кафе.
Если вы знаете другие места с праздничной атмосферой, напишите о них в комментариях!