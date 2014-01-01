Доклад: цель по повышению рождаемости к 2020 году может быть не достигнута

Существует вероятность до 2020 года не достичь поставленной цели по повышению рождаемости, говорится в проекте доклада Межвеждомственного координационного центра (МКЦ) по Национальному плану развития (НПР) на 2014-2020 годы.

В направление НПР «Стабильные основы для воспроизводства населения» первоначально планировалось вложить 287,9 млн евро, но в момент промежуточного доклада инвестиции в это направление составили 184,9 млн евро или 64,2% от запланированного.

«Ранее прогресс в показателях рождаемости свидетельствовал, что цель содействия рождаемости успешно выполняется, потому что каждый год рождаемость была выше, чем в предыдущий. Однако в 2016 году по сравнению с 2015-м показатель практически не изменился (21 979 и 21 968 детей). Это вызывает опасения, что достигнутая цель - количество новорожденных в 2020 году 24 тыс. или 28 тыс., по оптимистическому прогнозу, - может не быть достигнута», - говорится в документе.

Прогнозы НПР в значительной мере основаны на том, что вырастет количество семей с двумя и более детьми, но и этот показатель начиная с 2014 года практически не меняется.

71% опрошенных МКЦ экспертов оценивают прогресс по воспроизводству населения как недостаточный. Главная причина, почему так происходит, - недостатки в системе поддержки семей с детьми.