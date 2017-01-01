Президент пожелал в Рождество обрести спокойствие, уверенность и веру

«Рождество - это время остановиться и побыть со своими любимыми. Только находясь рядом, мы можем увидеть и услышать, что заботит близких нам людей. Это внимание и поддержка, которую мы можем дать, только находясь рядом», - говорится в обращении Вейониса.

Он считает, что хорошие мысли и дела - самый красивый подарок близким.

«Желаю, чтобы каждому из нас в это время удалось найти время остановиться, обрести внутренний покой, уверенность в своих силах и веру в лучшее! Чтобы сердце каждого из нас в этот праздник наполнилось светом, спокойствием и любовью», - пожелал президент Латвии.