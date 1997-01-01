О чем читали на Новый год в Латвии 40, 80 и 100 лет назад

Полистав подшивки газет, выходивших в Латвии в ХХ веке, можно заглянуть в прошлое и увидеть его не таким, как представляем сегодня мы, а в подробностях, важных для современников. Чем, например, в Риге и в Латвии встречали наступающий Новый год в 1917, 1937, 1947, 1977 годах?

Задавшись этими вопросами, Русский TVNET отправился прямиком в зал периодики Латвийской национальной библиотеки, предвкушая множество открытий. Но тут-то и ждал сюрприз: прогресс-то не дремлет! И старые подшивки газет из архива теперь уже так запросто не полистаешь.

Сайт Латвийской национальной библиотеки

А все потому что - дигитализация!.. Раритетные издания на бумаге уже пора беречь. В рамках большого европейского проекта в 2017 году значительную часть газет довоенной Латвии перевели в цифровой формат, так что «живьем» теперь эти ветхие от старости «бумажные» оригиналы выдаются только в порядке очень большого исключения, все теперь на экране мониторов...

Периодику 30-х годов прошлого века теперь читаем на мониторе FOTO: Русский TVNET

И увы, работает новая «дигитальная» библиотека периодики зачастую довольно коряво, русский язык получился не очень-то русским. Да и не все библиографы могут читателям помочь: новый формат материалов они сами пока еще только осваивают. Но - не будем о грустном! - а лучше по сути. Ведь с помощью наиболее продвинутых в «дигитальную» периодику работников библиотеки, кое-что из нужных нам изданий найти все-таки удалось.

1917

История Латвии, как известно, начинается годом 1918-м. В декабре же 1917 нас отделяет от дня провозглашения независимой Латвийской Республики почти целый год. И люди, живущие в условиях военного времени на будущей территории страны, еще очень и очень по-разному представляют себе собственное будущее.

…Рига еще оккупирована немцами. В столице беженцев Валке Латышский временный национальный совет уже в начале декабря принял декларацию о самоопределении Латвии. А в «красной» Валмиере в декабре же депутатами от рабочих, стрелков и безземельных крестьян создана Республика Исколат, провозгласившая на всей не оккупированной немцами территории советскую власть.

Кстати, на съезде, проходившем в валмиерской церкви Св. Симаня под самый Новый год, присутствовали в качестве гостей сразу два американских журналиста. Это будущие писатели Джон Рид и Альберт Рис Вильямс. И уже очень скоро они напишут свои посвященные русской революции книги - «Десять дней, которые потрясли мир» и «Путешествие в революцию». Город Валмиера для них - это тоже пока что Россия...

1937

Для миллионов людей год этот станет зловещим и войдет в историю СССР символом большого террора. И следующий, 1938-й будет не многим лучше. Но в Латвии все пока что не так. Популярный в тридцатые годы латышский журнал «Атпута» в декабрьских номерах размышляет о тенденциях женской моды. И смотрит на тему широко, философски, не ограничиваясь исключительно особенностями кроя или длиной дамского платья.

По мнению авторов журнала, в 1938 году в Латвии дамы изменят и свои привычки, будут выбирать более женственный силуэт в одежде и станут больше пользоваться кремами, пудрой, румянами. По мнению автора оптимистичных прогнозов, перемены неизбежны, ведь самим женщинам поднадоел образ спортсменки с румянцем во всю щеку, свидетельствующим о здоровом образе жизни…

А вот декабрьские номера газеты «Сегодня» за 1937 год, увы, пока что читателям недоступны. В «бумажном» формате их уже нет, в цифровом - еще нет. А жаль!… Одно из самых блистательных изданий русской эмиграции, вплоть до 1940 года выходившее в Риге, это же просто кладезь информации, богатой подробностями о жизни тех лет.

Заглянув в январскую подшивку 1938 года, легко убедиться, что событиям в мире «Сегодня» уделяет внимания не меньше, чем собственно латвийским новостям.

…Король Фарах, властелин Египта и Судана, женится, и весь мир обсуждает приготовления к этой восточной свадьбе… А в воздухе уже пахнет войной, предчувствием беды… В Бухаресте введены новые ограничения для румынских евреев, и еврейским врачам впредь уже официально запрещено работать в больничных кассах…

Англия и Ирландия - они давно живут в состоянии экономической войны - ищут пути к сближению и примирению, ведь в случае войны без поставок мяса из соседней Ирландии британцам придется голодно и туго… Еще обсуждаемая предвоенная тема: решительно и в короткий срок меняет своих послов за рубежом Советская Россия, и «Сегодня» так комментирует этот факт:

«Сменить десяток послов в течение полугода - было бы трудной задачей для любого государства. В том особом положении, в котором находится «проблема кадров» в СССР, эта задача представляется еще большей трудности.»

Кстати, в обширной статье на эту тему очень высокая оценка дается дипломатам ленинско-чичеренского призыва, которых в 1937-1938 годах как раз и меняют на других людей.

Уже в январе латвийский министр иностранных дел В.Мунтерс отправится с визитом в Италию. На главной военно-воздушной базе неподалеку от Рима в сопровождении высших офицеров он будет внимательнейше рассматривать технические новинки, в том числе "аэропланы, специально построенные для полетов в стратосферу». В Латвии ведь уже собирают пожертвования в фонд военной авиации - и за короткое время собрано 109 760 латов 62 сантима, а общая сумма пожертвований достигла 5 042 829 латов и 47 сантимов…

Лесной департамент в Латвии организует добровольцев на спасение куропаток и прочей лесной птицы, которые из-за холодов и снежных заносов остались без еды.

Добровольцы отзывчивы, компания приобретает серьезный размах, в дело активно включилась учащаяся молодежь и организации мазпулков. На небольшие премии для поощрение лучших спасателей птиц решено даже выделить 500 латов.

Очень коротко, вскользь, в январе говорится в газете «Сегодня» о Германии. Без каких-либо политических комментариев: в качестве главы государства Гитлер провел прием для дипломатического корпуса, теперь приветственный обменом речами перенесен и проводится не 1 января, а 11 января. Для берлинских щеголей это важно, потому что приемом дипломатов в Берлине открывается бальный сезон.

Кстати, корреспондет, передающий из Германии информацию о сезоне карнавалов в немецкой столице, сетует: мол, берлинцы карнавальной выдумкой не блещут, не умеют веселиться, их юмор тяжеловат, то ли дело в Мюнхене... Да и там нынче все не как прежде, карнавальный сезон может быть скучноват... Иронизирует автор корреспонденции из Берлина и по поводу хваленого «немецкого качества», зачастую столь низкого, что это вошло в анекдоты.

Фрагмент газеты "Сегодня" FOTO: Русский TVNET

Информация внутренняя - об утвержденных бюджетах Лиепаи и Даугавпилса - министр внутренних дел В.Гулбис утвердил их на 1938 год: бюджет Лиепаи составит 5 008 500 латов, а бюджет Даугавпилса сбалансирован в сумме 2 119 651 лат.

В Даугавпилсе после покрытия всех регулярных расходов в городской казне должно остаться из регулярных доходов еще около 15 500 латов, которые «будут использованы на увеличение ценностей города». Планируются и значительные строительные работы: на новой рыночной площади их собираются произвести на 177 640 латов.

А вот и новости культуры: репертуар Русского театра, работающего на улице Л. Кеныню. Дают народный спектакль «Неизвестная», далее - «Дети Ванюшина» с участием Лилии Стенгель, и оперетта «Граф Люксембург» с Алексеем Черкашиным. Цены на билеты впечатляют - от 20 сантимов до 1,50 лата.

Да еще есть и скидки студентам, учащимся, военным, айзсаргам, городским и государственным служащим - всем им билеты положены за полцены, правда, продают их в ограниченном количестве.

Есть в газетах и реклама:

Реклама в газете "Сегодня" FOTO: LNNB/periodika

1947

Наступающий Новый год для советских людей - совершенно особенный. Ведь 1 января становится праздничным ВЫХОДНЫМ днем!.. Соответствующий указ Президиума Верховного совета СССР подписан 23 декабря 1947 года.

А вот в номере газеты «Padomju Jaunatne» за 24 декабря - ни слова о Рождестве, которое в семьях, конечно же, празднуют. В газете же пишут теперь про успехи и недочеты в коммунистическом воспитании трудящихся, которые были отмечены на втором пленуме рижской окружной ячейки латвийского комсомола.

Пишут, что сотни лучших молодых людей из числе трудящихся крестьян выдвинуты на предстоящих выборах в Верховный Совет кандидатами в депутаты, что на МТС и в совхозах работают агитпункты и комсомольцы-агитаторы, что действует только вокруг Риги 38 библиотек и 30 передвижных библиотек, и лучшие из них - В Добеле и Сигулде.

За отдельные недостатки пленум критикует комсомольские организации Олайне и Марупе - плохо там готовятся к выборам! А в агитпунктах Ледурги и Кримулды, так вообще плохо, просто из рук вон!.. Заведующий агитпунктом в Кримулде товарищ Залитис своим поведением так вообще разрушает всякий авторитет комсомольской организации…

Разумеется, чем именно провинился товарищ Залитис, это остается секретом… Но зато отмечен хороший пример, который подает остальным Слокская средняя школа: за два месяца число комсомольцев здесь увеличилось на 15 человек, а число пионеров достигло 130. Хвалят за рост рядов пионерских организаций и Кемер, и Лигатне.

А вот, наконец, хоть несколько слов и о празднике: на новогодней елочке студии театра Дайлес … уже декламируют не только латышских классиков, но стихотворения советских авторов, в том числе поэта Грибачева.

Интересно, что среди студийцев названных в небольшой газетной заметке «Вечер студии театра Дайле» и достойных, по мнению автора, признательности публики и похвалы, есть имена, впоследствии знакомые миллионам - в том числе имя Вии Артмане.

А вот и последний номер - за 31 декабря - подводит итоги минувшего года. Отмечен Государственный Латгальский драматический театр - хвалят за представления, которые театр дает не только в Резекне, но и в Лудзе, Даугавпилсе. Виляке, в том числе и в местах, где прежде театра никогда не видели…

В последнем номере 1947 года - и главные события второго года пятилетки. Рапортуют об успехах фабрики и заводы, включившиеся в соцсоревнование в честь выборов в Верховный Совет Латвийской ССР.

Уже в январе на фабрике «Большевичка» ткачиха товарищ Вагина первой в республике начала обслуживать сразу 20 прядильных станков. А товарищество рыбаков Рижского взморья уже к 15 января выполнило план 1-ого квартал на 239% отправив на рынок 700 центнеров рыбы.

Стекольная фабрика «Саркандаугава», в прошлом уже перекрывшая все возможные мировые рекорды, вновь выдает сверх плана десятки тысяч квадратных метров стекла. Завод ВЭФ производит сверх плана радиоприемники, динамики-усилителей для радиотрансляций, телефонные аппаратов и коммутаторы, средства связи шахтеров…

И далее - по месяцам - хроника года 1947-го. Сдают новые станции и линии электропередач, восстанавливают фабрики и заводы, монтируют оборудование, прибывающее из братских стран.

Реконструируется производство на вагоностроительном заводе в Риге и на фабрике суперфосфатов, на велосипедной фабрике «Саркана звайгзне» и на заводе «Радиотехника».

А на цементном заводе в Броцени в результате проведенной на производстве реконструкции, будут впредь выдаваться только цемент исключительно высшего качества, и в таких количествах, что броценского цемента хватит в Латвии на восстановление доброй половины разрушенного войной.

Не забыто газетой и то, что год 1947 - был годом юбилейным, ведь это год 30-летие Октября, или, как говорили тогда, Великой Октябрьской социалистической революции. Годовщине, как водится в СССР, трудящиеся страны посвящают и трудовые свершения.

Мост через речку Огре на дороге Эргли - Пиебалга, который построен в рекордные сроки… Новые виды продукции, какой не производили в республике прежде - это и электрические вагоны, и детали для гидротурбин, и автоматически телефонные станции, коммутаторы, шахтовые телефонные аппараты, сборные домики…

Еще в 1947, пишет газета, собрали хороший урожай. Как тут не вспомнить и о письме товарищу Сталину, в котором труженики сельского хозяйства Советской Латвии обещали выполнить план государственных поставок, собрав в среднем по 60 - 65 пудов зерновых с гектара.

1977

А вот вузовская многотиражка - газета «Jaunais Inženieris», декабрь 1977-ого. Наконец-то в газетах «прорезалось» хоть какое-то чувство юмора!.. У студентов - сессия, и под Новый год газета публикует стихотворную оду «Новый год, сессия и марсианин».

Ограничимся небольшой цитатой:

Студент такое существо, что весело живет,

И до сих пор ему везло

Под самый Новый год.

Коварно сессия придет

И скажет: «Я! Ку-ку!»

И накукует в Новый год экзамены ему:

И в ночь, когда куранты бьют,

За праздничным столом,

«Как мне проклятую спихнуть?»

Задумается он…

При чем тут марсианин, спросит читатель?.. Да при том, что далее в произведении, написанном студентом из Таллина Юрием Слободчуком, студент безмятежно уснет над конспектом… Тут-то и «прилетят» марсиане, без которых сессии не сдать…

Вторую часть обзора новогодних публикаций прессы в 1987, 1997 и 2007 годах читайте на русском TVNET завтра.