Увеличится плата за вывоз мусора

Законопроект «Поправки к Закону о налоге на природные ресурсы» предусматривает, что ставка налога на бытовые отходы в 2018 году составит 35 евро за тонну, в результате чего увеличится плата за услугу, которую определяют компании по вывозу отходов. В настоящее время, на основании Закона о налоге на природные ресурсы, налоговая ставка составляет 25 евро за тонну.

Регулятор общественных услуг устанавливает тариф на захоронение отходов, а не на их вывоз. Таким образом, плату за вывоз отходов устанавливает поставщик соответствующей услуги – компания по вывозу отходов.

Дополнительная информация об изменениях тарифа на вывоз мусора доступна у поставщиков этих услуг:

Информационный телефон ООО «Clean-R»: 67111001;

Информационный телефон ООО «Pilsētvides serviss»: 67461592 или 28658000;

Информационный телефон ООО «Eko Kurzeme»: 63407315, 22013939.